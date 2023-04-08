3 con giáp NỔ LỘC TRÚNG LỚN gom tiền liền tay, đắc tài đắc lộc, tài vận hanh thông trong 10 ngày cuối cùng của tháng 4

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 22:04

Tử vi 12 con giáp cho thấy trong 10 ngày cuối của tháng 4, những con giáp này sẽ hút hết lộc tài về nhà, ôm hết vận may vào người.

Tuổi Thìn

3 con giáp NỔ LỘC TRÚNG LỚN gom tiền liền tay, đắc tài đắc lộc, tài vận hanh thông trong 10 ngày cuối cùng của tháng 4 - Ảnh 1
10 ngày cuối cùng của tháng 4 dương lịch cũng đánh dấu khoảng thời gian mà tuổi Thìn có thể thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 4 này về mặt tình cảm, người tuổi Thìn có cơ hội tái hợp, liên lạc được với người cũ, dần dần hâm nóng tình cảm giữa hai bên. Nếu còn độc thân, bạn cũng có khả năng sẽ gặp lại người mình từng thích và đã lâu không liên lạc. Đối với những người đã có nửa kia, năng lượng vui vẻ, tích cực và không ngừng làm mới mình của tuổi Thìn sẽ khiến đối phương "chết mê chết mệt".

Bản tính nhạy cảm với các cơ hội và không ngại thách thức bản thân những giới hạn mới, thời điểm 10 ngày cuối cùng của tháng 4 dương lịch cũng đánh dấu khoảng thời gian mà tuổi Thìn có thể thăng tiến, đạt được nhiều cơ hội mới trong công việc và đầu tư. Tuy nhiên, chớ nên mơ mộng quá nhiều mà hãy có kỳ vọng phù hợp với mục tiêu hiện tại của bản thân.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có thể trở thành con giáp phát tài phát lộc trong 10 ngày cuối tháng 4 này nhờ vào nhân duyên khởi vượng khiến các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Sự may mắn này sẽ nở rộ nhiều hơn đối với nữ mệnh. 

3 con giáp NỔ LỘC TRÚNG LỚN gom tiền liền tay, đắc tài đắc lộc, tài vận hanh thông trong 10 ngày cuối cùng của tháng 4 - Ảnh 2
Sửu phát tài phát lộc trong 10 ngày cuối tháng 4 nhờ vào nhân duyên khởi vượng. Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương, công việc tiến triển đều đặn, nếu không có việc gì quan trọng thì nên để đến cuối tuần rồi tiến hành sẽ lấy được toàn bộ cát khí có được từ Thiên Ấn. Cộng thêm được cát tinh che chở, có thêm quý nhân nâng đỡ mà những chuyện phát sinh được xử lý nhanh gọn lẹ. 

Quý nhân của bạn có thể cũng sẽ là nữ giới thế nên hãy chú ý hơn với các đối tượng như vậy trong cuộc sống. Chỉ cần bạn biết cách nắm bắt tốt các nhiệm vụ, cơ hội tự khắc tìm đến bạn. Bạn không hề phải lo lắng về vấn đề tài chính giống như tuần trước nữa. 

Với người làm kinh doanh, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh hơn trước, vận may tìm đến cửa. Thời điểm vượng phát nhất là vào giữa tuần thế nên hãy chăm chỉ làm việc đừng bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền. 

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão duy trì được tâm trạng vui vẻ và lạc quan. Bạn có thể truyền cảm hứng và động lực cho mọi người xung quanh, giúp công việc của tập thể tiến triển suôn sẻ và khiến lãnh đạo hài lòng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn làm ăn khá tốt trong 10 ngày cuối tháng 4, đặc biệt là nếu ai làm trong lĩnh vực buôn bán. Bạn có thể tìm được những khách hàng thân thiết và triển vọng, giúp đồng tiền đổ về trong túi ngày một nhiều hơn.

3 con giáp NỔ LỘC TRÚNG LỚN gom tiền liền tay, đắc tài đắc lộc, tài vận hanh thông trong 10 ngày cuối cùng của tháng 4 - Ảnh 3
Tuổi Mão làm ăn khá tốt trong 10 ngày cuối tháng 4. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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