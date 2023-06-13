3 con giáp như rồng cưỡi mây trong 3 ngày tới (16/6): Phúc khí dồi dào, vận trình có nhiều bước tiến nổi bật, tài vận lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 18:22

Tử vi con giáp dự đoán, trong 3 ngày tới (16/6), 3 con giáp dưới đây phúc khí tràn trề, bản mệnh giàu sang phú quý, gặp nhiều điều như ý.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là một trong những con giáp dễ công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ, vì họ sở hữu trí thông minh đáng nể, lại nhanh nhẹn, sáng tạo và rất lạc quan trong cuộc sống.

Thời gian trước đây, tuổi Thân tuy gặp phải nhiều áp lực, thử thách, song bên cạnh đó cũng là những cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì họ vẫn có thể làm giàu như thường.

Tử vi học có nói, vài tuần trước là thời điểm cực kỳ khó khăn của tuổi Thân. Họ làm gì cũng không thu được kết quả như ý, thậm chí trong công việc còn có thể gặp phải người không tốt, phản bội lại họ, gây cho họ nhiều sự phiền nhiễu không đáng có.

Tuy nhiên, trong 3 ngày tới (16/6) thì những chuyện xui xẻo đeo bám họ sẽ dần kết thúc. Tuổi Thân không những có thể lấy lại những gì đã mất, mà còn có thể gặp được quý nhân, bắt tay kết hợp làm ăn và có được thành tựu lớn. Chỉ cần vững tin, chuyện gì họ cũng có thể vượt qua.

3 con giáp như rồng cưỡi mây trong 3 ngày tới (16/6): Phúc khí dồi dào, vận trình có nhiều bước tiến nổi bật, tài vận lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý là con giáp phát tài trong 3 ngày tới (16/6), nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng ngay từ khi mới bắt đầu. Phải đợi đến lúc này, nhờ Chính Tài phù trợ, người đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng.

Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được một khoản lời lãi vượt xa dự đoán của bạn. Khoản tiền đó đến từ những mối đầu tư tưởng chừng không có tiến triển.

Với người làm công ăn lương, dù vào thời điểm nào, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp nhưng sau đó, bạn có thể vượt trên những lời dị nghị và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bạn có dấu hiệu được lãnh đạo tin tưởng và cất nhắc, việc tăng lương, tăng thưởng cũng nằm trong tầm tay.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên bạn không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

3 con giáp như rồng cưỡi mây trong 3 ngày tới (16/6): Phúc khí dồi dào, vận trình có nhiều bước tiến nổi bật, tài vận lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ can đảm kiên cường trong cuộc sống. những người tuổi Dậu cũng rất giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí cao trong cơ quan, tổ chức.

Con giáp tuổi Dậu không dễ dàng từ bỏ hay dừng bước trước sự nghiệp và tiền tài. 

Người tuổi Dậu luôn hướng  đến những cấp độ tiếp theo, luôn bứt phá và vượt lên chính mình.

Dự kiến trong 3 ngày tới (16/6), con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

3 con giáp như rồng cưỡi mây trong 3 ngày tới (16/6): Phúc khí dồi dào, vận trình có nhiều bước tiến nổi bật, tài vận lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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