3 con giáp như hổ mọc thêm cánh vào đúng 17 giờ ngày 30/9: Tài khí vượng phát, giàu nứt đố đổ vách, thoát kiếp nghèo bền vững

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hỷ khí đầy tràn, tiêu xài phủ phê vào đúng 17 giờ ngày 30/9.

Tuổi Hợi

Với sự may mắn nhận được vào đúng 17 giờ ngày 30/9, những người thuộc tuổi Hợi có thể dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đề ra trước đó. Vận trình tốt giúp con giáp này tiến về phía trước mà không gặp phải bất kỳ vật cản nào. Trong các dự định sắp tới, người tuổi Hợi có thể tự tin theo đuổi vì sẽ luôn có quý nhân ở bên và giúp đỡ vô cùng nhiệt tình. Chỉ cần chăm chỉ và tập trung hơn cho vai trò mới này thì họ có thể dễ dàng đạt được trái ngọt.

Mặc dù tài vận lên cao và có thu nhập tốt vào đúng 17 giờ ngày 30/9, thế nhưng đây là tháng có hung tinh chủ hao tài Kiếp Tài vây hãm nên người tuổi Hợi có thể sẽ phải chi tiêu một khoản tiền lớn cho kế hoạch mua sắm của mình. Vì vậy nên để tránh tình trạng lãng phí, mua sắm nhiều khoản không thực sự cần tiết, họ cần lập ra một kế hoạch chi tiêu hợp lý và thực hiện đúng theo nó.

3 con giáp như hổ mọc thêm cánh vào đúng 17 giờ ngày 30/9: Tài khí vượng phát, giàu nứt đố đổ vách, thoát kiếp nghèo bền vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Phần lớn người tuổi này sống không tham vọng, chỉ muốn cuộc sống bình yên đơn giản, hạnh phúc đủ đầy. Nên nhiều người cho rằng họ có vận mệnh tầm thường.

Vào đúng 17 giờ ngày 30/9, người tuổi Dậu sẽ được Thần tài xông đất, tài lộc thăng hoa, làm ăn tấn tới. Công việc của Dậu sẽ ngày càng khởi sắc, thăng tiến, như ý bội phần. Nếu Dậu là nghề buôn bán thì sẽ may mắn phát tài, kinh doanh thuận lợi, còn nếu Dậu là công ăn lương thì sẽ thăng tiến vượt bậc, tiền xài không hết.

Vận may tìm đến tuổi Dậu rải rác trong thời điểm này. Tuổi Dậu không mưu cầu cao cũng không từ chối được vận may phú quý này. Họ làm gì cũng thuận lợi, mong một mà được mười, làm một mà lời bốn. Dậu nên nắm bắt lấy thời điểm vàng son này mà tập trung làm ăn, phát triển bản thân để có thể gặt hái được những thành công xứng đáng và không phụ cái phúc mà ơn trên ban tặng.

3 con giáp như hổ mọc thêm cánh vào đúng 17 giờ ngày 30/9: Tài khí vượng phát, giàu nứt đố đổ vách, thoát kiếp nghèo bền vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn thông minh, tinh tế và có bản tính lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Tử vi học dự báo, vào đúng 17 giờ ngày 30/9 là giai đoạn tuổi Thìn đang dần thoát khỏi cuộc sống làm ăn ảm đạm. Thìn nên sớm chuẩn bị tinh thần vì sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Đặc biệt, vào đúng 17 giờ ngày 30/9, Thìn sẽ gặp may mắn, có cơ hội thể hiện bản lĩnh hơn người. Khả năng lớn Thìn được tăng lương, thăng tiến trong sự nghiệp. Chuyên gia dự báo, một khi vận may đến, Thìn nên nhanh trí nắm bắt cơ hội sẽ tỏa sáng bất ngờ, thăng hoa viên mãn. Nhìn chung, mọi thứ đối với Thìn, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể.

3 con giáp như hổ mọc thêm cánh vào đúng 17 giờ ngày 30/9: Tài khí vượng phát, giàu nứt đố đổ vách, thoát kiếp nghèo bền vững - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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