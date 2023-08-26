3 con giáp như cá chép vượt vũ môn trong 15 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tài lộc vô biên, sự nghiệp chuẩn bị lên hương, bội thu lộc trời

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 15 ngày tới chuẩn bị ăn sung mặc sướng, không lo thiếu trước hụt sau.

Tuổi Tỵ

Trong 15 ngày tới, những người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn, mà trong thời điểm này có cát tinh nhập mệnh, quý nhân thường là nam mệnh lớn tuổi sẽ xuất hiện, mang may mắn tới cho con giáp này. Đây chính là khoảng thời gian giúp cho tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tìm ra cơ hội tăng thu nhập của bản thân lên rất nhiều.

Người tuổi Tỵ sẽ  có một khoảng thời gian rực rỡ về tình cảm, thậm chí, chính bạn cũng sẽ cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong vận trình tình duyên của mình. Với những người đã lập gia đình tình cảm càng viên mãn thắm thiết hơn rất nhiều. Với những người độc thân sẽ gặp được một nửa đích thực của mình.

3 con giáp như cá chép vượt vũ môn trong 15 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tài lộc vô biên, sự nghiệp chuẩn bị lên hương, bội thu lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp thông minh, mạnh mẽ. Đa số bạn giữ nhiều chức vụ lớn trong công việc. Tiếng nói của Dần rất có trọng lượng, được nhiều người ngưỡng mộ. Vì vậy tài lộc của bạn cứ đổ về không ngừng nghỉ, đếm mỏi tay.

Đôi khi con giáp này còn phải đau đầu vì không biết tiêu xài sao cho hết. Thế nên hãy đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích để sinh lời. Đảm bảo bạn sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ trong 15 ngày tới.

Chắc chắn bạn sẽ có số tài khoản tăng lên cấp số nhân, không sợ thất thoát hay vay mượn bất cứ ai. Dần có bản lĩnh nên khi còn trẻ đã nhanh chóng sở hữu nhiều nhà cửa, tiền bạc. Vì vậy mà cuộc sống về già không cần phải lo nghĩ.

3 con giáp như cá chép vượt vũ môn trong 15 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tài lộc vô biên, sự nghiệp chuẩn bị lên hương, bội thu lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân may mắn hơn người khi bạn có được cả tình yêu và danh vọng. Là người chu đáo, hết lòng vì người khác nên tuổi Thân luôn được đồng nghiệp quý mến. Bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ ai đó nếu họ gặp khó khăn, đó là cách bạn tạo ra những cơ hội sau này nhất là cơ hội trong kinh doanh.

Trong 15 ngày tới, công việc của tuổi Thân phất lên như diều gặp gió. Có nhiều cơ duyên tự nhiên đến mà chính bạn cũng không ngờ tới. Bạn thực sự nhận được những khoản tiền khủng từ đơn hàng và các mối bán buôn. Cố gắng phát huy nghề này nhé. Nghề chính cũng phải vững vàng chăm chỉ thì cấp trên mới hài lòng và trao cho bạn vị trí tốt hơn. Nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ chính là tiêu chí mà bạn nên đặt ra cho cuộc sống cũng như công việc của mình hiện tại và tương lai.

Tình yêu ngọt ngào, vật chất đủ đầy, gia đình sung túc. Bạn đúng là có được người bạn đời tri kỉ.

3 con giáp như cá chép vượt vũ môn trong 15 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tài lộc vô biên, sự nghiệp chuẩn bị lên hương, bội thu lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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