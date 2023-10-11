3 con giáp nhớ kỹ vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10: Vàng bay đến nhà tới tấp, làm đại gia bạc tỷ, vận may phấp phới, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc đề huề vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10.

Tuổi Ngọ

Có thể nói, vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Công danh vượng phát, sự nghiệp hanh thông, tiền đồ rộng mở nên vận tài lộc của con giáp này không thể kém cỏi được. Dù là người làm công ăn lương hay dân kinh doanh buôn bán cũng thu về tiền bạc đầy tay, thoải mái tiêu pha chẳng lo thiếu thốn.

Thần tài đã chiếu cố để họ làm ăn buôn bán phát tài, tìm ra được những nguồn hàng dồi dào, cũng không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh. Theo tử vi, đây là thời điểm mà người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực kinh doanh được bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt.

Tuy nhiên, Ngọ nên chú ý lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy. Cẩn trọng và kĩ lưỡng tìm hiểu thông tin trước khi quyết định hợp tác sẽ giúp bạn giảm thiểu bớt những nguy cơ bị lừa gạt.

3 con giáp nhớ kỹ vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10: Vàng bay đến nhà tới tấp, làm đại gia bạc tỷ, vận may phấp phới, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự báo rằng người tuổi Dần có thể gặp nhiều may mắn vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10. Con giáp này cũng có quý nhân phù trợ nên có thể nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn, giúp sự nghiệp phát triển không ngừng.

Bản mệnh có thần may mắn kề bên nên chuyện tình cảm cũng diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Người có cặp có đôi ngày càng hạnh phúc viên mãn. Người độc thân cũng có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp. Bản mệnh nên dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu đối phương, biết đâu có thể giúp mối quan hệ tiến xa hơn.

3 con giáp nhớ kỹ vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10: Vàng bay đến nhà tới tấp, làm đại gia bạc tỷ, vận may phấp phới, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, khi đã có mục tiêu, họ chỉ nhìn về phía trước và tìm cách chạy đến đó. Trong quá trình làm việc, người tuổi Dậu rất tập trung và ít khi bị phân tâm bởi các tác động bên ngoài.

Ngoài công việc thì đường tình duyên của người tuổi Dậu khá tốt. Họ gặp được người yêu thương mình thật lòng và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là động lực to lớn giúp người tuổi Dậu vượt qua mọi thử thách.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10, người tuổi Dậu ăn nên làm ra, thu về bạc tỷ. Họ cũng là nhân viên xuất sắc được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Thời gian tới, người tuổi Dậu trải nghiệm bản thân ở lĩnh vực mới, hứa hẹn thu về thêm nhiều thành công đáng nể trong sự nghiệp của mình.

3 con giáp nhớ kỹ vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10: Vàng bay đến nhà tới tấp, làm đại gia bạc tỷ, vận may phấp phới, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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