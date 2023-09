Tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày cuối tuần dự đoán tuổi Tỵ sẽ là con giáp có nguồn tài lộc rực rỡ nhất, vận may của họ rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc, tìm kiếm của cải một cách đàng hoàng, tiền bạc không thiếu, chi tiêu thì vận may ngày càng vượng. Trong công việc, tuổi Tỵ dễ thu hút vượng khí, từ đó, tiền vào túi như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Họ sẽ được các sao may mắn chiếu cố, tài lộc đã gần kề, con đường rộng mở không còn bóng của tiểu nhân phá hoại, cứ vậy bước vào thời kỳ hoàng kim của cuộc đời.