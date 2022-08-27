3 con giáp nhất định phải đầu tư bất động sản trong năm 2022 để rước Thần tài về nhà phù hộ cho thăng quan tiến chức, sự nghiệp vươn xa

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 được dự báo sẽ mang đến những mối quan hệ tốt đẹp và sinh ra tiền cho người tuổi Tuất. Với khả năng giao tiếp và sự khéo léo, người tuổi Tuất càng có cơ hội phát triển về công danh, tiền bạc.

Năm nay tài lộc của tuổi Tuất được đánh giá là rất tốt, đặc biệt là những người sinh vào tháng 8, 9 và 10 (âm lịch). Theo đó, những người sinh vào thời gian này có thể thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần dẫn tới tiền bạc hanh thông, rủng rỉnh. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ thì dòng tiền cũng dôi dư, thậm chí thu nhập nguồn phụ còn rực rỡ hơn nguồn chính với phần lớn từ đầu tư kinh doanh bất động sản.

Dưới góc nhìn phong thủy, tuổi Tuất năm 2022 vừa gặp quý nhân Tam Hợp lại được cát tinh chiếu mệnh nên vận thế đã tốt còn trở nên rực rỡ hơn. Nếu muốn phát triển và thành công, tuổi Tuất cần chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia vào việc đầu tư bất động sản , vàng hoặc chứng khoán để tăng cơ hội sinh lời.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thông minh lại linh hoạt, học hỏi rất nhanh. Họ cũng là những người hào sảng, tốt bụng nên dễ được quý nhân giúp đỡ, thường gặp nhiều thành công trên con đường phát triển sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, người thuộc con giáp này như gấm thêm hoa, tiền về như nước. Đường công danh sự nghiệp của họ sẽ liên tục thay đổi tích cực, thăng tiến không ngừng, dù là làm ăn xa hay ngoại giao đề gặp chuyện thuận lợi, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Năm 2022, cũng được coi là thời gian tốt đối với người tuổi Ngọ, nếu có sẵn vốn có thể tham gia vào những lĩnh vực đầu tư bất động sản, cổ phiếu.

Tuổi Mão

Năm nay, người tuổi Mão làm kinh doanh thương mại sẽ gặp nhiều điều suôn sẻ. Họ buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng nên thu về nhiều doanh thu. Người làm kinh doanh thương mại nhỏ cũng nhận tin vui giật mình, được tạo điều kiện kèm theo trong việc làm ăn buôn bán bất động sản.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 này cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mão tách ra kinh doanh riêng, khai trương, mở cửa hàng. Biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu vươn lên, con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập dồi dào, dư giả hơn trước.

* Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.