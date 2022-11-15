3 con giáp nhận ‘Vía’ Phật Bà vào đúng 6h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Căn cơ phú quý vững chắc, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền, cả đời an nhàn, sức khỏe dồi dào, gia đạo thuận hòa đoàn viên

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 02:00

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất, bất ngờ được thần may mắn gọi tên, nhận lộc liền tay, vận trình phất lên.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Sửu cũng rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

3 con giáp nhận ‘Vía’ Phật Bà vào đúng 6h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Căn cơ phú quý vững chắc, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền, cả đời an nhàn, sức khỏe dồi dào, gia đạo thuận hòa đoàn viên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào khung giờ này, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Thời điểm này, tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần nắm bắt và tận dụng được những cơ hội thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Dần

Thiên Đức ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Nếu bạn biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới nhằm đạt được vị trí quan trọng.

3 con giáp nhận ‘Vía’ Phật Bà vào đúng 6h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Căn cơ phú quý vững chắc, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền, cả đời an nhàn, sức khỏe dồi dào, gia đạo thuận hòa đoàn viên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn mang lại tin vui khía cạnh sự nghiệp nhưng vẫn có những hiểm nguy rình rập, thế nhưng bạn vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực. Nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng.

Thời gian trước đây có người ghen tị với bạn, nhiều con giáp tuổi Dần có những thông tin không tốt bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt. Bạn khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Để giải quyết vấn đề, bạn vẫn nên tạo dựng bầu không khí thoải mái cho bản thân trước.

Tuổi Tuất

Tử vi bật mí, trong khung giờ này Thần Tài trợ mệnh, việc làm ăn của người tuổi Tuất ngày càng thuận lợi, buôn bán kinh doanh đắt khách, đòi được khoản nợ cũ…

3 con giáp nhận ‘Vía’ Phật Bà vào đúng 6h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Căn cơ phú quý vững chắc, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền, cả đời an nhàn, sức khỏe dồi dào, gia đạo thuận hòa đoàn viên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế, nhân duyên hanh thông, tình cảm êm đềm giúp tinh thần bản mệnh thêm vững vàng, cứ vậy mà tiến thẳng đến mục tiêu đã đề ra trước đó. Theo đó, mọi việc được tuổi Tuất sắp xếp và xử lý đâu ra đó, mọi thứ trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể dễ dàng nắm bắt thành công và của cải. Nói rằng đây là giai đoạn “làm giàu không khó” của đương số cũng không phải quá phô trương.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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