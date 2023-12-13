3 con giáp nhận phúc báo lớn trong 2 ngày giữa tuần (14/12 - 15/12), tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, mở cửa đụng quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 19:35

Tử vi có nói, 3 con giáp này có tài lộc cực vượng. Họ vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong công việc, có được cuộc sống đủ đầy, sung túc trong 2 ngày giữa tuần.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp, Hổ mang tính cách trưởng thành, mạnh mẽ hơn hẳn. Trước mỗi vấn đề, họ luôn giữ được cái đầu lạnh và không bao giờ thể hiện sự độc đoán, nóng nảy khi suy xét về mọi thứ.

Trong 2 ngày giữa tuần, tuổi Dần được quý nhân đưa đường chỉ lối nên công việc hanh thông, xuôi thuận hơn rất nhiều. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Có thể nói, người tuổi Dần nghèo khó thời gian trước nhưng sẽ sung túc hơn từ thời điểm này trở đi.

3 con giáp nhận phúc báo lớn trong 2 ngày giữa tuần (14/12 - 15/12), tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, mở cửa đụng quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sở hữu con mắt biết nhìn xa trông rộng, giỏi đoán định tình hình. Con giáp này cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên. Họ chịu áp lực tốt, không vì khó khăn mà bỏ cuộc.

Tử vi có nói, sang 2 ngày giữa tuần, tài lộc của Mão mới vượng lên. Họ nhận được nhiều công việc, dự án đầu tư hơn, sự nghiệp cũng hanh thông, thuận lợi hơn. Người tuổi Mão hãy trân trọng những cơ hội đến với mình và nỗ lực hết mình vì công việc. Mão sẽ được hưởng nhiều trái ngọt.

3 con giáp nhận phúc báo lớn trong 2 ngày giữa tuần (14/12 - 15/12), tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, mở cửa đụng quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ đầu năm đến nay, sự nghiệp của người tuổi Tý gặp không ít khó khăn do tác động ngoại cảnh. Tuy nhiên, bước sang 2 ngày giữa tuần, tài vận của Tý sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ đạt được nhiều thành công trong công việc, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Lúc này, họ nhận được nhiều công việc, thu nhập cao hơn nhiều so với thời gian trước. Người tuổi Tý cũng có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp này thu hái bộn tiền, kết thúc một năm khá thành công.

3 con giáp nhận phúc báo lớn trong 2 ngày giữa tuần (14/12 - 15/12), tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, mở cửa đụng quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tuần này (29/11 - 1/12), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng

Giữa tuần này (29/11 - 1/12), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng

Trong 3 ngày giữa tuần là thời điểm vạn sự cát tường, trăm sự thuận lợi, tỉ sự may mắn của những con giáp sau đây.

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