3 con giáp nhận nhiều tin vui, thời tới cản không nổi trong những ngày cuối tháng 9 này?

Mão là một trong những con giáp giàu có nhất tháng 9. Sau những ngày “nếm mật nằm gai”, con giáp này cuối cũng chờ được ngày đổi đời cải vận. Nhờ ăn ở hiền lành, phúc trạch dồi dào mà Mão có quý nhân tương trợ. Vượng khí đường tài lộc lẫn đường sự nghiệp đều tràn trề. Trong 10 ngày cuối tháng 9, Mão sẽ nhận được tin vui về cả hai cung tiền bạc và công việc.

Những ai làm kinh doanh, buôn bán, thời gian này sẽ bội thu lợi nhuận. Công việc thuận lợi, suôn sẻ dẫn tới tiền tài cũng lên như diều gặp gió. Mão thậm chí còn trở thành quý nhân của người khác. Ai hợp tác làm ăn cùng con giáp này đều sinh lời, dễ gặt tài hái lộc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có thể trở thành người chiến thắng trong tháng 9. Họ luôn là những người cẩn thận, tự tin vào năng lực bản thân, càng không nghĩ đến việc phải thừa nhận thất bại trước mặt người khác. Vì thế, con giáp tuổi Hợi nỗ lực làm việc, đồng thời tiến bộ rất nhanh, tích lũy được nhiều tiền bạc, cải thiện ngân khố của bản thân.

Sự nghiệp phát triển giúp cho cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Con giáp này có sự đột phá trong tháng 9, không chỉ ở một phương diện mà nó được thể hiện ở rất nhiều mặt, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài dư dả, mỗi quan hệ cá nhân cũng rất tốt.

Khi các rắc rối đã lùi xa, người tuổi Hợi càng tự tin đối mặt với mọi thứ và khiến cho bản thân ngày càng tốt hơn.

Tuổi Dậu

Năm 2022 được đánh giá là một năm hung cát đan xen của tuổi Dậu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, nửa cuối tháng 9/2022, được sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Dậu dần bước qua những xui xẻo của giai đoạn trước, và đón chờ họ sẽ là những chuyện vui liên tiếp.

Nhờ cục diện thiên thời – địa lợi – nhân hòa, những chú gà sẽ “một bước lên tiên”. Các cơ hội kiếm tiền đổ về dồn dập, khiến Dậu muốn không giàu cũng khó. Con giáp này còn có quý nhân trợ mệnh, vạn sự hanh thông. Lộc công danh sẽ tới vào cuối tháng 9. Nếu không phải thăng chức, Dậu cũng sẽ được tăng lương. Theo ngay sau đó chính là vận son tài lộc. Các khoản thu nhập sẽ đều có sự nhảy vọt, dậu sẽ có cuộc sống sung túc, giàu có, tha hồ hưởng thụ mà không cần lo lắng gì.

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