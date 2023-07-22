3 con giáp nhận nhiều PHÚC LỘC từ ngày 22/7 đến ngày 27/7: Không lo thiếu cái ăn cái mặc, đạp trúng mỏ vàng, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 02:25

Tử vi con giáp dự đoán, từ ngày 22/7 đến ngày 27/7 này, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị trở thành đại gia, giàu có cực kỳ, xòe tay hứng tiền tỷ vào nhà.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh tuổi Thìn là người thông minh hơn người nên họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.

Trong tính cách của người tuổi Rồng luôn có sự kiên định mạnh mẽ, một khi quyết tâm làm điều gì đó thì sẽ theo đuổi đến cùng, thậm chí chấp nhận hy sinh mọi thứ để đạt được mục tiêu ban đầu.

Trong thời gian sắp tới người tuổi Thìn là một trong những con giáp được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Đặc biệt từ ngày 22/7 đến ngày 27/7 này, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có những thay đổi tích cực nhanh chóng giàu có. Từ sự nghiệp, tài vận, cuộc sống tình cảm đều thăng hoa bất ngờ.

3 con giáp nhận nhiều PHÚC LỘC từ ngày 22/7 đến ngày 27/7: Không lo thiếu cái ăn cái mặc, đạp trúng mỏ vàng, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người ta nói rằng những người tuổi Mão đi đến đâu cũng rất được yêu mến. Họ nổi tiếng không chỉ bởi tính cách vui vẻ mà còn bởi cách sống chân thành, nhiệt tình và tốt bụng.

Người tuổi này thường trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc tốt, điềm đạm và dường như không khi nào nóng vội cáu giận. Tuổi Mão có khả năng giao tiếp tốt, đi tới đâu cũng mang lại không khí vui tươi cho mọi người. Cũng bởi vậy mà bạn bè của họ ngày một nhiều hơn và không ít trong số đó luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn.

Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7 này, theo tử vi, người tuổi Mão có thể phải nhiều lần trải qua thăng trầm nhưng sẽ vượt qua nhanh chóng. Vận trình thời điểm này sẽ càng vượng, có quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống ngày một tốt hơn, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

3 con giáp nhận nhiều PHÚC LỘC từ ngày 22/7 đến ngày 27/7: Không lo thiếu cái ăn cái mặc, đạp trúng mỏ vàng, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Trong số 12 con giáp, chuột được chọn và con vật tiên phong. Theo tử vi, những người tuổi Tý có khả năng lãnh đạo tốt, được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát.

Tuổi Tý là một trong những con giáp rất may mắn, tuy nhiên nếu vận thế không tốt thì tài vận cũng khó lòng thuận lợi. Người tuổi này chớ lo vì thời gian này sẽ mang những tin vui đến.

Cụ thể, theo tử vi, từ ngày 22/7 đến ngày 27/7 này, những chú Chuột sẽ có tin vui về tài chính lẫn công việc. Trong công việc, con giáp này dễ được cấp trên cân nhắc thăng chức tăng lương, mối quan hệ với lãnh đạo thêm phần thân thiết.

Về tài lộc, người tuổi Tý sẽ gia tăng được thu nhập cho mình. Đó có thể là khoản thưởng nóng hay được tăng lương, người khác cho tiền. Nhìn chung con giáp này nên tận dụng thật tốt cơ hội để làm giàu xứng đáng.

3 con giáp nhận nhiều PHÚC LỘC từ ngày 22/7 đến ngày 27/7: Không lo thiếu cái ăn cái mặc, đạp trúng mỏ vàng, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Được cát tinh dẫn đường chỉ lối, 5 ngày cuối tháng 7, các con giáp này bách chiến bách thắng, cơ hội kiếm tiền nhiều không kể hết, mang lại nguồn thu nhập to lớn

Được cát tinh dẫn đường chỉ lối, 5 ngày cuối tháng 7, các con giáp này bách chiến bách thắng, cơ hội kiếm tiền nhiều không kể hết, mang lại nguồn thu nhập to lớn

3 con giáp này chuẩn bị đón nhận những tin vui bất ngờ trong cuộc sống của mình vào 5 ngày cuối tháng 7 khi có nhiều sự hỗ trợ xuất hiện đúng lúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'