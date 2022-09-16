3 con giáp nhận lộc lớn trong tuần mới đến (19/9 - 25/9), tài vận rộng thênh thang, phúc khí sáng rực như sao trời, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 15:49

Điều kiện tiên quyết cho họ sự giàu có trong tuần mới tới đây chính là sự kiên trì, quyết tâm. Họ luôn có quý nhân giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán 12 con giáp, người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn, các mối quan hệ ngoại giao quý báu. Họ luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

Trong tuần mới tới đây, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện phù trợ cho tuổi Dậu, không ai khác chính là người thân trong gia đình. Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc, một phát lên tiên.

3 con giáp nhận lộc lớn trong tuần mới đến (19/9 - 25/9), tài vận rộng thênh thang, phúc khí sáng rực như sao trời, giàu có hơn người - Ảnh 1
Trong tuần mới tới đây, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện phù trợ cho tuổi Dậu, không ai khác chính là người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi tác càng cao, con giáp tuổi Mùi càng được mọi người nể trọng, miễn là biết cần cù học hỏi không kiêu ngạo, kiên định với đam mê và sở thích mình có, chắc chắn họ sẽ lên dần đến đỉnh cao danh vọng khi ngoài 30.

Điều kiện thành công tiên quyết cho tuổi Mùi trong tuần mới tới chính là sự kiên trì, quyết tâm. Khi ấy, dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn, tiền đổ về nhiều không thôi.

3 con giáp nhận lộc lớn trong tuần mới đến (19/9 - 25/9), tài vận rộng thênh thang, phúc khí sáng rực như sao trời, giàu có hơn người - Ảnh 2
Điều kiện thành công tiên quyết cho tuổi Mùi trong tuần mới tới chính là sự kiên trì, quyết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, Trời thương phật độ nên trong tuần mới tới đây, con giáp tuổi Tuất sẽ được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần làm việc lương thiện, tích đức đủ đầy, ắt hẳn họ sẽ khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuy nhiên, kiếm tiền nhiều đến đâu thì con giáp này cũng cần để ý sức khỏe vì "sức khỏe là vàng". Hãy sắp xếp làm việc cân bằng với dinh dưỡng hài hòa, tránh bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa. 

3 con giáp nhận lộc lớn trong tuần mới đến (19/9 - 25/9), tài vận rộng thênh thang, phúc khí sáng rực như sao trời, giàu có hơn người - Ảnh 3
Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, Trời thương phật độ nên trong tuần mới tới đây, con giáp tuổi Tuất sẽ được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai khi xuất hiện những cơ hội may mắn tột đỉnh về tiền bạc, 3 con giáp sau sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, sung túc.

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