3 con giáp ngửa tay hứng tiền ngày 17/5 và 18/5: của nả đầy nhà, tiền chảy ào ào vào túi, công danh thăng tiến không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 10:31

Ngày 17/5 và 18/5 này, 3 con giáp dưới đây nhận được lộc phước trời ban, tiền bạc chạm đỉnh, làm gì cũng phát tài.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, nếu phải chọn ra con giáp may mắn nhất trong ngày 17/5 và 18/5 thì có lẽ danh hiệu này sẽ thuộc về tuổi Dậu. Tuổi Dậu hầu như muốn làm giàu lúc nào cũng được, tiền bạc với họ không thành vấn đề trong thời điểm này.

Theo các chuyên gia phong thủy, được sao tốt chiếu rọi, thần may mắn mỉm cười, tuổi Dậu làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt, nên biết nắm bắt để phát huy lợi thế.

Tuy nhiên, tuổi Dậu cần phải biết tận dụng điểm mạnh của họ là sự thông minh, nhanh nhẹn và chăm chỉ, và kiềm chế bớt điểm yếu của họ, đôi khi là sự tự tin thái quá chuyển thành sự tự mãn, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Đây có thể là một bất lợi trong chuyện làm ăn, đặc biệt là trong thời điểm này, lúc mà họ cần phải hành sự cẩn trọng. Vì thế, tuổi Dậu được khuyên nên biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương hơn, bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ, có như vậy việc lớn với họ mới dễ thành, và chính họ chứ không phải ai khác sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất.

3 con giáp ngửa tay hứng tiền ngày 17/5 và 18/5: của nả đầy nhà, tiền chảy ào ào vào túi, công danh thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có sự xuất hiện của Dịch Mã động tinh, bản mệnh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, thậm chí phải bỏ thêm nhiều công sức mới có thể có được thứ mình muốn, công việc mới tiến triển tốt.

Nhưng cũng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, sự năng động và linh hoạt, bạn sẽ chạm tay vào nhiều điều may mắn. Vì thế, hãy vượt qua phạm vi an toàn của bản thân, đừng vội bằng lòng với sự ổn định hiện có. Nếu làm được điều này, tài lộc của bản mệnh ắt có những bước khởi sắc nhất định.

Bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho công việc của mình, khiến lãnh đạo hoặc đối tác đều phải ngạc nhiên hoặc thán phục, dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì đều có ví tiền căng phồng.

3 con giáp ngửa tay hứng tiền ngày 17/5 và 18/5: của nả đầy nhà, tiền chảy ào ào vào túi, công danh thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn có tính khiêm nhường, tốt bụng, hay giúp đỡ người.

Mỗi khi làm bất cứ điều gì, người tuổi Thìn đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ, không chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Người tuổi thìn sống thiện tâm, được thần Phật phù hộ, có phúc tinh chiếu mệnh.

Nhờ tính năng động, hăng say lao động nên dù có xuất thân nghèo khó thì khi về già, tuổi Thìn cũng sẽ có cuộc sống đầy đủ.

Trong ngày 17/5 và 18/5, người tuổi Thìn hứa hẹn gặp nhiều may mắn, nhất là trong sự nghiệp. Công việc của Thìn tiến triển thuận lợi, mọi việc đều suôn sẻ. Những người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng, ưu ái.

3 con giáp ngửa tay hứng tiền ngày 17/5 và 18/5: của nả đầy nhà, tiền chảy ào ào vào túi, công danh thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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