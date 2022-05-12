3 con giáp nên dẹp ngay suy nghĩ NHẢY VIỆC trong tháng 5 này

Do không có sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của người tuổi Tý sẽ không mấy cải thiện trong năm Nhâm Dần. Muốn tích lũy được ít nhiều, họ phải tự lực cánh sinh, dựa vào sự cần cù của bản thân, làm nhiều thì sẽ có nhiều.

Với những người đang có nền tảng kinh tế không tốt, thay vì chuyển việc, người tuổi Tý nên hướng đến tăng thu giảm chi, chẳng hạn như làm thêm bán thời gian hoặc buôn bán nhỏ lẻ để đảm bảo cuộc sống ổn định. Khi xử lý giấy tờ hay hợp đồng, cần phải kiểm tra kỹ các điều khoản, cũng như nhờ người có chuyên môn tư vấn nhằm đề phòng rủi ro kiện tụng.

Dù vậy, người tuổi Tý vẫn được hưởng vượng khí, giúp cho công việc phần nào tiến triển hơn. Muốn giữ tài lộc, họ không nên nhảy việc quá nhiều, dễ rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài, túng quẫn về tiền bạc.

Tuổi Dần

Đứng đầu trong danh sách những con giáp không nên nhảy việc thời gian tới chính là người tuổi Dần. Bởi lẽ, trong năm tuổi của mình, những chú Hổ sẽ đổi diện với nhiều biến động trong sự nghiệp, đặc biệt thời gian tới vận khí không ngừng thay đổi theo chiều hướng xấu đi.

Mặc dù tuổi Dần chí tiến thủ mạnh mẽ nhưng với tính cách bướng bỉnh và khá bảo thủ, tuổi Dần dễ gặp bất lợi trong các mối quan hệ, hay phát sinh những chuyện không vui với đồng nghiệp.

Vì thế, người tuổi này cần học cách tiết chế, thận trọng trong lời nói và việc làm, tránh làm mất lòng người khác. Nếu không tìm được quý nhân phù trợ, tốt nhất người tuổi Dần nên chuyên tâm vào công việc, tránh tham gia vào các hội nhóm rồi nảy sinh vấn đề không đáng có.



Về cơ bản, trong suốt năm 2022, người tuổi Dần không cần phải thay đổi công việc. Hãy cứ tập trung vào việc hiện tại, cố gắng hết mình cho nó, bạn sẽ thấy sự khác biệt sau những nỗ lực ấy.

Còn nếu vẫn có suy nghĩ chuyển việc, con giáp này nên hoãn đến nửa cuối năm. Bởi ở nửa cuối năm vận khí chuyển hướng cát lành hơn đôi chút khi ảnh hưởng của Thái Tuế đã dần nới lỏng. Khi đó cân nhắc việc thay đổi cũng chưa muộn.

Tuổi Tuất

Năm 2022, cát tinh "Hóa Cái" tương trợ sự nghiệp của người tuổi Tuất phất lên nhanh chóng. Nhưng con giáp này vẫn cần lưu ý đến các mối quan hệ xung quanh, không nên đắc ý kiêu căng để tránh những thị phi và trở ngại đến từ đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, người tuổi Tuất nếu muốn kinh doanh thì nên làm một mình , không nên kết hợp với người khác, đặc biệt là người thân và bạn bè để tránh những rắc rối tiền bạc.

Đối với người làm công ăn lương, chuyển việc, thay đổi công việc là chuyện đặc biệt nên thận trọng trong năm 2022 bởi sẽ mang lại những phiền phức không ngờ tới, thậm chí là thất nghiệp. Họ nên an phận, đợi sang năm sau thì sẽ tốt hơn.

*Tổng hợp, Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm