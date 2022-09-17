3 con giáp này vốn dĩ là CON TRỜI bị đày xuống hạ giới, qua hết 17.9 là cuộc đời HÓA THIÊN ĐƯỜNG, một bước lên tiên, hạnh phúc triền miên, có tiền lại sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 06:38

Qua hết 17.9, 3 con giáp này cứ việc ngồi chơi xơi nước cũng có cái ăn.

Tuổi Thìn

Với sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp, người tuổi Thìn qua hết 17.9 sẽ được may mắn đừng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc. Đặc biệt, những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn.

May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm. Người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp, người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết, đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh.

3 con giáp này vốn dĩ là CON TRỜI bị đày xuống hạ giới, qua hết 17.9 là cuộc đời HÓA THIÊN ĐƯỜNG, một bước lên tiên, hạnh phúc triền miên, có tiền lại sướng như tiên - Ảnh 1

Với sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp, người tuổi Thìn qua hết 17.9 sẽ được may mắn đừng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Qua hết 17.9 công việc người tuổi Dần được cải thiện, mối quan hệ trong gia đình trở nên rất hài hòa.

Công việc: Hôm nay sa sút, bản thân vướng phải một số khó khăn, dễ bị đối thủ kìm hãm.

Tài lộc: Giảm sút, không thể tùy ý lấy ra tiền tích cóp để đầu tư.

Tình duyên: Vận thế không tốt, không thu hút được người khác phái, dễ bị đối thủ cạnh tranh phá hoại.

Sức khoẻ: Hư hao, không được trì hoãn việc đi khám khi mắc bệnh.

3 con giáp này vốn dĩ là CON TRỜI bị đày xuống hạ giới, qua hết 17.9 là cuộc đời HÓA THIÊN ĐƯỜNG, một bước lên tiên, hạnh phúc triền miên, có tiền lại sướng như tiên - Ảnh 2

Qua hết 17.9 công việc người tuổi Dần được cải thiện, mối quan hệ trong gia đình trở nên rất hài hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đón tin vui liên tiếp trong công việc và mối quan hệ xã giao. Cùng với đó là nhiều cơ hội mới đúng lĩnh vực của bản mệnh.

Sự tinh ý, sáng suốt luôn giúp con giáp này mang về khoản bội thu.

Con giáp này luôn cảm thấy nửa kia có bí mật không muốn cho mình biết, mâu thuẫn cũng được tạo ra từ đây. Dù đối phương đã có lời giải thích nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác tổn thương.

3 con giáp này vốn dĩ là CON TRỜI bị đày xuống hạ giới, qua hết 17.9 là cuộc đời HÓA THIÊN ĐƯỜNG, một bước lên tiên, hạnh phúc triền miên, có tiền lại sướng như tiên - Ảnh 3

Người tuổi Tỵ đón tin vui liên tiếp trong công việc và mối quan hệ xã giao.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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