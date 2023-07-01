3 con giáp này vào ngày 2/7 được sao tốt chiếu mệnh, công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng, đón nhiều tin vui về sự nghiệp, hứa hẹn gặt hái được trái ngọt

Thìn vốn thông minh, nhanh nhẹn, con giáp này làm gì cũng luôn chú ý nhìn trước, ngó sau nên được nhiều người yêu mến vì tính cách tỉ mỉ, cẩn thận. Dù ngày nghỉ hay ngày trong tuần, Thìn vẫn luôn cố gắng cải thiện bản thân, nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ đức tính đó mà thần tài ưu ái bản mệnh hết lòng.

Tử vi ngày 2/7 cho biết, người tuổi Thìn may mắn chẳng ai bằng. Từ sự nghiệp đến tình duyên đều đón tin vui lớn, hạnh phúc ngập tràn. Kể từ đây, dù làm bất kỳ việc gì, con giáp may mắn cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Tuổi Dậu

Ngày 2/7, vận trình của tuổi Dậu có thể nói là xoay chuyển khá nhiều. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Gà đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Các nguồn thu nhập chính và phụ đều gia tăng, quý nhân giúp bạn thu về số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên cuối tuần bạn vẫn nên giảm bớt các khoản chi tiêu mua sắm không cần thiết để tránh thâm hụt vào khoản tiền tiết kiệm trước đó.

Công danh sự nghiệp khá ổn định. Bạn giữ vững được phong độ làm việc, tập trung khi cần thiết và cũng không quên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác, nhờ đó công việc khá trôi chảy. Bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình sẽ sớm nhận được sự ưu ái và cất nhắc của cấp trên.

Có thể thấy thời điểm này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Dậu.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ là con giáp nhanh nhẹn và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Trong kinh doanh, họ đặc biệt nhạy bén và có thể đưa ra những quyết định phù hợp. Mặc dù gần đây, người tuổi Tỵ làm ăn không gặp thời. Tuy nhiên, con giáp này không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Họ được sao may mắn Hồng Tử và Kim Tinh chiếu mệnh, thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may trong công việc. Người tuổi này dễ nhận được thêm dự án, công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều hợp đồng, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Người tuổi Tỵ cũng có vận đào hoa vượng. Những ai muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực thì nên tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân và cho người khác biết bạn là người như thế nào.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.