3 con giáp này đón vận may ngàn năm trong 11 ngày tới, phúc lộc vô song, của nả chất đống, cát thần mở túi tặng tiền?

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 22:12

Tử vi dự đoán, dưới đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất trong 11 ngày tới khi vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo, con giáp tuổi Mùi rất "đỏ" trong 11 ngày tới. Sự nghiệp của các con giáp này có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính.

Việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Trong thời gian này, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công.

3 con giáp này đón vận may ngàn năm trong 11 ngày tới, phúc lộc vô song, của nả chất đống, cát thần mở túi tặng tiền? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi dự đoán, trong 11 ngày tới, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu nhìn chung khá khả quan. Có thể nói đây là thời gian mà những chú Trâu trút bỏ hết vận đen và cả gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những điều tốt đẹp hơn.

Nếu như thời gian qua, bạn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách đến mức bản thân từng có ý định bỏ cuộc thì trong thời gian này, bạn sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần trước đấy. Vốn là con giáp bản lĩnh, biết nắm chắc cơ hội nên tuổi Sửu ắt sẽ gặt hái nhiều thành tựu vượt ngoài sức tưởng tượng.

3 con giáp này đón vận may ngàn năm trong 11 ngày tới, phúc lộc vô song, của nả chất đống, cát thần mở túi tặng tiền? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi có nói, trong 11 ngày tới, công việc của người tuổi Mão tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Trong thời gian này, tài lộc và may mắn của tuổi Mão có sự khởi sắc bất ngờ.

Nói một cách đơn giản, tuổi Mão khá may mắn về tiền bạc. Việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, một vốn bốn lời, xứng đáng với công sức bỏ ra. Vốn là con giáp chăm chỉ, cần cù và đặc biệt là nghiêm túc trong bất kỳ lĩnh vực nào nên bạn biết nắm chắc cơ hội, ắt sẽ có thành tựu như mong muốn.

3 con giáp này đón vận may ngàn năm trong 11 ngày tới, phúc lộc vô song, của nả chất đống, cát thần mở túi tặng tiền? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong mùng 1, 2, 3/12 âm lịch, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong mùng 1, 2, 3/12 âm lịch, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc

Trong mùng 1, 2, 3/12 âm lịch, những con giáp dưới đây có cuộc sống vô cùng hanh thông, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 11 ngày tới tử vi thứ 6 Tử vi ngày 23/12/2022 tử vi hôm nay con giap may man tu vi 12 con giap 23/12/2022

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng