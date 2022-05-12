3 con giáp nào lọt danh sách nhanh yêu nhanh chán, dễ dãi trong tình yêu?

Tuổi Mão

Theo tử vi, đường tình yêu của người tuổi Mão dễ nảy sinh, nhưng cũng rất nhanh thay đổi và hay bị lung lay. Họ rất hay bị cảm phục trước những hành động lãng mạn hoặc sự hy sinh vì người khác. Hơn thế nữa, người tuổi Mão này lại lầm tưởng đó là cảm nắng nên muốn vun đắp tình cảm đó một cách chân thành.

Thực tế lại ngược lại và cho thấy, đó chỉ là cảm giác nhất thời và họ cũng sẽ dễ quên đi nếu có trở ngại về địa lý hoặc mâu thuẫn về lợi ích. Một đặc điểm nữa khiến người sinh năm Mão dễ yêu lầm là chỉ số tự tin của họ khá là cao nên họ cho rằng mình được người khác tin yêu là chuyện đương nhiên trong cuộc sống.

Đường tình yêu của người tuổi Mão dễ nảy sinh, nhưng cũng rất nhanh thay đổi và hay bị lung lay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có lối sống khá thực dụng. Họ suy tính khá nhiều đến chuyện tài chính. Chính vì tính cách ấy sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện gửi gắm tình yêu. Trong suy nghĩ của họ, họ rằng đối tượng này phù hợp, sẽ che chở cho mình, nhưng họ lại lầm tưởng đó chỉ là cái lợi trước mắt về kinh tế mà thôi. Chính vì vậy, con giáp này dễ yêu lầm những ai giàu có và tình yêu đó có thể không tồn tại được lâu.

Kết quả cuối cùng những người tuổi Sửu sẽ không dám đối diện trực tiếp với những vết thương tinh thần do tình yêu sai lầm ấy để lại. Họ sẽ cố tình né tránh chúng và sẵn sàng tiếp tục xây dựng tình duyên mới với những người khác.