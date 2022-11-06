3 con giáp nào ích kỷ sẵn sàng làm người khác chịu thiệt thòi?

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 22:15

Vì suy nghĩ ấy mà con giáp ích kỷ này coi cảm xúc của mình là trên nhất, họ chẳng bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt thòi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cho rằng cuộc sống của mình vốn rất ngắn ngủi, vì thế điều quan trọng nhất là phải để bản thân sống sao cho thật thoải mái, vui vẻ.

Mỗi người chỉ cần sống cho chính bản thân mình là được rồi, bởi bạn có đau khổ hay buồn tủi ra sao, người ngoài thông cảm thì có vẻ thông cảm thật đấy, nhưng làm sao có thể hiểu hoàn toàn cảm xúc của người trong cuộc?

Vì suy nghĩ ấy mà con giáp ích kỷ này coi cảm xúc của mình là trên nhất, họ chẳng bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần bản thân mình muốn điều gì, họ sẽ cố chấp giành lấy, chẳng chịu nhường nhịn ai, cho dù có biết bản thân mình làm vậy sẽ gây tổn thương cho người khác, họ cũng vẫn có thể làm ngơ.

Tuổi Mùi

Đây cũng là con giáp khá tham lam. Tuổi Mùi muốn sở hữu mọi thứ từ tiền bạc đến danh tiếng. Chính vì tham vọng này mà họ không nhìn rõ được trình độ thật sự của mình, dễ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

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Thực ra có chí lớn là tốt, nhưng tuổi Mùi cần phải biết đâu là điểm dừng. Lòng tham không đáy sẽ khiến bản mệnh quyết định sai lầm.

Đến cuối cùng danh lợi không những chẳng giành được còn ảnh hưởng đến tiền đồ. Thế nên tuổi Mùi cần tỉnh táo kẻo công sức vun đắp đổ sông đổ bể.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp thấy rằng người tuổi Hợi vốn có bản tính tương đối hiền hòa, bằng lòng với hiện tại, thế nhưng vì bản tính lười biếng, thỉnh thoảng họ sẽ có ý định chiếm lấy công lao của người khác, nếu cảm thấy điều đó có lợi cho mình.

Một khi đã quyết định làm việc này, họ sẽ bỏ ngoài tai lời đánh giá của người khác về mình, chỉ cần cuối cùng lợi ích vẫn nằm trong tay mình là được.

Vì lợi ích, họ thậm chí cũng không mấy quan tâm đến lời can ngăn của những người thân thiết nhất. Còn nếu không chiếm được công lao của người khác, nhìn thấy người khác có công lao, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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