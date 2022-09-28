3 con giáp nào gặp ĐẠI HẠN vào 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch và cách hóa giải?

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 18:09

Bạn hãy cùng xem đó là những con giáp nào và cách hóa giải vận hạn ra sao nhé!

Tuổi Tý

Vận thế 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch của người tuổi Tý tiến triển theo chiều hướng đi xuống. Dù thời gian đầu tháng 9, sự nghiệp của con giáp này chưa có sự khởi sắc, nhưng khi bước vào thời gian cuối tháng, người tuổi Tý dậm chân tại chỗ, không có sự bứt phá lớn. Điều này là do thời gian 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch, do bị tiểu nhân hãm hại nên người tuổi Tý sẽ bị thiệt hại nặng nề về tiền bạc, làm mất cân bằng thu chi tài chính. Chính vì điều này mà dù công việc có phất lên như “diều gặp gió” nhưng thu nhập lại chỉ đứng yên tại chỗ.

3 con giáp nào gặp ĐẠI HẠN vào 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch và cách hóa giải? - Ảnh 1
Vận thế 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch của người tuổi Tý tiến triển theo chiều hướng đi xuống. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

2 ngày cuối tháng 9 dương lịch, người tuổi Mùi bước vào cục diện “Phạm Thái Tuế” , gặp nhiều điều xui xẻo nên việc giữ vững thành quả công việc từ trước là điều không dễ dàng. Nhưng vào thời điểm 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch, do không gặp phải sự cố ngoài ý muốn nên công việc diễn ra suôn sẻ và con giáp này không phải chịu bất cứ áp lực nào. Tuy sự nghiệp hanh thông nhưng tài vận lại không tiến triển, điều này là do có hung tinh khắc chế, nên người tuổi Mùi bị hạn chế rất nhiều trong việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập.

Tuổi Tỵ

2 ngày cuối tháng 9 dương lịch, cung mệnh của người tuổi Tỵ xuất hiện rất nhiều cát tinh, cho nên thời điểm cuối tháng, người tuổi Tỵ cần đặc biệt cẩn trọng trong2 ngày cuối tháng 9 dương lịch bởi sẽ có sự cố phát sinh ngoài ý muốn gây thất thoát tiền bạc. 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch chính là tháng dễ “hao tài” của con giáp này.

Người tuổi Tỵ không phải là người ứng phó tốt đối với các nguy cơ về tài chính. Do tính cách thâm trầm nhưng lại thiếu sự nhạy cảm về tiền bạc nên con giáp này thường rất kém trong quản lý tiền bạc và chi tiêu không có kế hoạch.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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