3 con giáp nào đón vận may tới tấp trong 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), nhiều tin vui như bắt được vàng, tha hồ ôm tiền tỷ?

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 16:25

Vào 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc. Đường tình duyên hay sự nghiệp cũng đều vô cùng rộng mở.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, vào 2 ngày đầu tuần, nhiều may mắn sẽ đến với những người tuổi Dần, công việc dễ dàng thăng quan tiến chức, thành công trong kinh doanh. Trên con đường tài lộc, con giáp tuổi Dần sẽ kiếm được nhiều khoản tiền tha hồ thoải mái tiêu pha.

Đặc biệt đối với những ai làm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính thì sẽ nhanh phát tài, người kinh doanh buôn bán thì có vận may lớn về tiền bạc, cuộc sống giàu sang viên mãn hơn người. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan phát tài.

3 con giáp nào đón vận may tới tấp trong 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), nhiều tin vui như bắt được vàng, tha hồ ôm tiền tỷ? - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, vào 2 ngày đầu tuần, nhiều may mắn sẽ đến với những người tuổi Dần, công việc dễ dàng thăng quan tiến chức, thành công trong kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 2 ngày đầu tuần, những người tuổi Tý làm ăm tiền bạc vượng phát, đây cũng chính là khoảng thời gian mà vận may mắn tìm tới với những chú Chuột. Vì vậy, cuộc sống dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, viên mãn ít ai sánh bằng.

Trong thời gian này, tuổi Tý sẽ tìm thấy được mục đích sống của mình. Với những ai độᴄ thân thì sẽ dễ dàng tìm được một nửa đích thực. Những chú Chuột có gia đình sẽ có thêm thành viên mới, cuộc sống càng thêm thăng hoa phát tài. Đặc biệt, với những ai làm kinh doanh càng có thêm cơ hội tìm kiếm được hợp đồng kinh doanh mới kiếm được bộn tiền.

3 con giáp nào đón vận may tới tấp trong 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), nhiều tin vui như bắt được vàng, tha hồ ôm tiền tỷ? - Ảnh 2
Đúng 2 ngày đầu tuần, những người tuổi Tý làm ăm tiền bạc vượng phát, đây cũng chính là khoảng thời gian mà vận may mắn tìm tới với những chú Chuột - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi báo hiệu sắp tới, những người thuộc tuổi Tuất sẽ cực kỳ thuận lợi và dễ dàng thành đạt. Đặc biệt, với những ai đang làm việc ở các lĩnh vực nghệ thuật. Cuộc sống của những người này thành tựu rất lớn cuộc sống vô cùng viên mãn dễ dàng thăng quan phát tài.

Chỉ cần bước sang 2 ngày đầu tuần, vận son tiền bạc và quyền lực cũng sẽ nối đuôi nhau tìm tới những người tuổi Tuất. Đặc biệt, các chú Tuất sẽ có khối lượng công việc lớn, đôi khi bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Nhưng cũng chính điều này sẽ mang về cho bạn những thành quả tuyệt vời cuộc sống vô cùng viên mãn.

3 con giáp nào đón vận may tới tấp trong 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), nhiều tin vui như bắt được vàng, tha hồ ôm tiền tỷ? - Ảnh 3
Chỉ cần bước sang 2 ngày đầu tuần, vận son tiền bạc và quyền lực cũng sẽ nối đuôi nhau tìm tới những người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Theo quan niệm dân gian, những vật dụng như bát vỡ, giày sờn thường mang điềm xui. Vì vậy, bạn hãy loại bỏ ngay khỏi nhà để tránh xui xẻo đến với gia đình.

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