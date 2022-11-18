3 con giáp nào có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, sớm mua nhà mua xe trong tháng 11 này

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 12:48

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, sớm mua nhà mua xe trong tháng 11 này.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ.

Vận đào hoa con giáp may mắn này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn để quan hệ thêm gắn kết. 

3 con giáp nào có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, sớm mua nhà mua xe trong tháng 11 này - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Dần "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ phát triển rực rỡ, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Tại nơi làm việc, bạn cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao, nhận được nhiều sự ưu ái từ họ. Sếp cũng có thể sẽ giao cho bạn nhiều trọng trách lớn, giúp bạn phát huy khả năng của mình hơn. Nếu bạn gặp vấn đề về tiền bạc cũng sẽ tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát nhờ sự hỗ trợ của người lớn tuổi. 

 

Cuyện tình cảm mọi việc cũng diễn ra rất nhanh. Bạn có thể nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của một mối quan hệ mới chớm nở. Chẳng có quy định về việc phải hẹn hò bao lâu mới nên tiến thêm một bước. Trực giác của bạn trong thời này khá là tốt, vì vậy đừng để những lời khuyên không thiện chí làm hỏng việc của bạn.

3 con giáp nào có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, sớm mua nhà mua xe trong tháng 11 này - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ phát triển rực rỡ, có cơ hội được thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đã tìm được hướng đi phù hợp và tập trung phát triển bản thân để đạt được kết quả như mong đợi. Con giáp này được mọi người xung quanh ủng hộ nên càng có thêm động lực thực hiện mục tiêu của mình. Bạn có nhiều dự án mới mang về nguồn thu tương đối lớn. Thông qua nguồn tiền này, bản mệnh có thể chi trả những khoản nợ trước đó và đầu tư sinh lời.

Hơn nữa, chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tươi sáng hơn trong thời gian tới. Bạn với "nửa kia" có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp. 

3 con giáp nào có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, sớm mua nhà mua xe trong tháng 11 này - Ảnh 3
Người tuổi Hợi đã tìm được hướng đi phù hợp và tập trung phát triển bản thân để đạt được kết quả như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc liên tiếp vào ngày cuối tuần (12/11-13/11), 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

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