3 con giáp nào cần cẩn thận vì dễ dàng gặp điều chẳng lành trong năm Quý Mão 2023?

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 11:29

Qua năm mới, điều chẳng lành lại ùn ùn kéo đến khiến các con giáp dưới đây cần tránh.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhược điểm là tính đa nghi quá cao, đôi khi chỉ vì sự nghi ngờ mà bỏ lỡ không ít cơ hội có lợi.

Năm 2023, vận khí của con giáp này đi xuống nhanh chóng. Trong năm này, người tuổi Tỵ sẽ gặp áp lực tinh thần tương đối lớn, cần chú ý đến nội tâm, cảm xúc bên trong, nếu không sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Ngoài ra do có hung tinh “Quả Thần” xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm rất dễ bị tổn thương. Đối với người đã có đôi có cặp hoặc đã kết hôn cần chú ý tránh để xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi quá gay gắt.

3 con giáp nào cần cẩn thận vì dễ dàng gặp điều chẳng lành trong năm Quý Mão 2023? - Ảnh 1
Tiếp đến là công việc, người tuổi Tỵ cần chú ý, cẩn thận trong hành động, lời nói để tránh thị phi và cần nhẫn nại để giải quyết vấn đề phát sinh.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần hết sức chú ý khi bước sang năm 2023 bởi bạn dễ bị người xung quanh gây khó dễ. Vào năm 2022, cục diện sẽ là Mão - Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc sẽ khắc Thìn thuộc Thổ. Tử vi dự đoán rằng sức khỏe của bạn sẽ gặp nhiều ảnh hưởng, cần phải chú ý giữ gìn. Bệnh liên quan nhiều đến phần da, đau nhức chân tay, đau mỏi lưng. Bạn cũng cần biết cách cân bằng giữa gia đình và áp lực cuộc sống, tránh để bản thân bị mệt mỏi quá độ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có địa chi xung với địa chi của năm 2023 nên cuộc sống sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Người tuổi Dậu đã kết hôn cần lưu ý, sang năm 2023, quan hệ vợ chồng có thể gặp nhiều trục trặc, tranh cãi liên miên. Vì thế, cuộc sống kém đi nhiều. Không chỉ có gia đình không yên mà chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng.

Tử vi dự báo rằng tuổi Dậu khó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bản mệnh luôn mong muốn nhận được những điều tốt đẹp hơn. Cũng chính vì vậy, tuổi Dậu cũng đặt mình vào áp lực, tự làm khổ mình.

Ngoài ra, trong năm 2023 tới đây, tuổi Dậu có thể gặp nhiều vấn đề trong công việc. Bản mệnh lại không chịu nghe lời khuyên của người khác mà tự mình giải quyết mọi thứ. Vì vậy, vận đề có thể ngày càng trở nên rắc rối, khó tìm thấy lối ra hơn.

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