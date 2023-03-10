3 con giáp một bước lên đời vào 15h ngày 11/3: Tới thời sung sướng, tài lộc bùng nổ, vàng bạc chất đầy từ cửa trước đến lối sau, danh vọng phất lên ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 23:00

Trời Phật chiếu cố giúp 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn tới tấp, tiền của đuề huề

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ rất tốt bụng, làm việc gì cũng đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể không toan tính thiệt hơn.

3 con giáp một bước lên đời vào 15h ngày 11/3: Tới thời sung sướng, tài lộc bùng nổ, vàng bạc chất đầy từ cửa trước đến lối sau, danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những chú Mèo thường có sức sống và nghị lực mạnh mẽ. Họ có khả năng thích ứng linh hoạt, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể giữ thái độ bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Vận trình của những người tuổi Mão thường vượng quý nhân. Sự cởi mở, nhiệt tình và tốt tính khiến họ đi đâu cũng dễ có người quý mến, sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vậy, nhìn chung cuộc đời họ sẽ suôn sẻ hanh thông, dần đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy, để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, họ sẵn sàng đối mặt với nhiều thách thức để rèn luyện ý chí của bản thân, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. 

3 con giáp một bước lên đời vào 15h ngày 11/3: Tới thời sung sướng, tài lộc bùng nổ, vàng bạc chất đầy từ cửa trước đến lối sau, danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, những người tuổi Tý sẽ tìm được hướng đi mới trong tương lai, ban đầu có chút khó khăn nhưng sau tất cả họ sẽ thành công vang dội. Đặc biệt, cuối năm nay, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Thân

Đường sự nghiệp của bản mệnh được Chính Quan chiếu cố nên sẽ tiến triển vượt ngoài mong đợi. Thời gian là cây cầu tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn, đừng ngại cống hiến. Ai đang chờ điểm số thi cử, bằng cấp, chứng chỉ, xin việc thì sớm nhận được tin tốt.

3 con giáp một bước lên đời vào 15h ngày 11/3: Tới thời sung sướng, tài lộc bùng nổ, vàng bạc chất đầy từ cửa trước đến lối sau, danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tự tin vào năng lực của chính mình, bạn cũng rất có trách nhiệm trong công việc, nên được nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ cấp trên. Thân hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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