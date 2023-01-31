3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 0h khuya Thứ 5 ngày 2/02/2023: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 31/01/2023 14:20

Sự nghiệp của những con giáp sau trong thời gian này có sự chuyển biến mạnh mẽ, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, làm một mà thu ba, thu bốn, có cơ hội để tăng chức cũng như tăng thêm thu nhập cho bản thân. Có thể nói đây là thời điểm danh lợi song toàn của họ.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ giỏi đối nhân xử thế, cả đời làm việc thiện. Họ sẽ gặp được những người bạn tốt, phúc khí dồi dào. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ.

Đặc biệt, con giáp này có tinh thần cầu tiến trong công việc. Họ không ngừng học hỏi, nỗ lực để thể hiện bản thân.

Bắt đầu từ lúc này con giáp tuổi Tỵ có cuộc sống dần nở hoa, tài lộc dần nở rộ. Công việc của họ ngày một tốt lên mỗi ngày. Hy vọng rằng, với tín hiệu tích cực này có thể giúp người tuổi Tỵ củng cố niềm tin bên trong, ngày càng vững vàng trong công việc, không từ bỏ giấc mơ của mình.

3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 0h khuya Thứ 5 ngày 2/02/2023: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công tại nơi làm việc (nhất là với những người tuổi Tỵ đang làm công việc tại lĩnh vực sáng tạo hay công việc văn thư.

Với những người đang muốn thay đổi công việc, họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, tinh thần tích cực, lạc quan nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn thứ 2 xin gọi tên tuổi Mùi. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 0h khuya Thứ 5 ngày 2/02/2023: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình duyên, tuổi Mùi được sao Bách Việt trợ giúp nên vận đào hoa nở rộ. Nếu có đôi có cặp, bạn sẽ đón tin vui, khúc mắc trong đời sống vợ chồng sớm được tháo gỡ. Còn người độc thân cũng biết mình muốn gì, cần gì, dễ dàng tìm được người trong mộng. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần học cách nhìn người để không đánh giá người khác qua vẻ ngoài hào nhoáng.

Tuổi Thìn

Tam Hợp nâng đỡ hỗ trợ cho con đường làm ăn của Thìn hôm nay. Là con giáp phản ứng nhanh, thông minh nên rất thuận lợi, người buôn bán kinh doanh chiếm được ưu thế lớn hơn so với người làm công ăn lương. Người theo đuổi con đường học vấn, thi cử sẽ cảm thấy mọi thứ vô cùng suôn sẻ như ý.

3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 0h khuya Thứ 5 ngày 2/02/2023: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh dễ buôn, thuận bán, gặp được khách hàng lớn nên phần nào đáp ứng được mong muốn đẩy mạnh kế hoạch kiếm tiền của mình trong tương lai gần.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

Đón tháng 2 năm 2023 với niềm vui mới, 3 con giáp giàu sang phơi phới, trên có Quý nhân, dưới có Thần Tài giúp đỡ, mọi vận hạn xui xẻo được xua tan, tài vận nở rộ

Đón tháng 2 năm 2023 với niềm vui mới, 3 con giáp giàu sang phơi phới, trên có Quý nhân, dưới có Thần Tài giúp đỡ, mọi vận hạn xui xẻo được xua tan, tài vận nở rộ

Người thuộc 3 con giáp sau vốn chăm chỉ, siêng năng, nên chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ thăng hoa thập toàn thập mỹ, thời gian này hoàn toàn có thể trở thành đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 2/02/2023 tử vi tử vi hằng ngày

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 8 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ