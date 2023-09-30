3 con giáp may mắn xua đuổi hết tai ương sau 19 giờ ngày 30/9: Chuyển mình chấn động, gặp dữ hóa lành, làm sương sương mà có bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hứng bão tài lộc, mở mắt ra là có tiền tiêu sau 19 giờ ngày 30/9.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng sau 19 giờ ngày 30/9, tuổi Tý được bề trên để mắt nên vận trình hanh thông, tài lộc dồi dào. Người tuổi Tý làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, khách hàng tự tìm đến cửa, doanh thu tăng lên liên tục. Người làm công ăn lương làm việc đạt hiệu quả cao, được cấp trên tin tưởng trao thêm cơ hội thăng tiến.

Nhìn chung, từ thời điểm này, tuổi Tý làm đâu thắng đó, vận trình suôn sẻ, mọi khó khăn được giải quyết êm đẹp, không phải suy nghĩ nhiều.

Không những vậy, đường tình duyên của con giáp này cũng rực rỡ. Người độc thân có thể tìm thấy đối tượng mà mình ưng ý. Người đã kết hôn sớm đón tin vui.

3 con giáp may mắn xua đuổi hết tai ương sau 19 giờ ngày 30/9: Chuyển mình chấn động, gặp dữ hóa lành, làm sương sương mà có bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau 19 giờ ngày 30/9 là khoảng thời gian đáng mong chờ của người tuổi Mùi khi họ vượng vận quý nhân, đi đâu làm gì cũng dễ được quý nhân giúp sức, tỏa sáng rực rỡ trong sự nghiệp, chứng minh sức mạnh và giá trị của bản thân với người khác.

Về tài lộc, được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, việc kiếm tiền của người tuổi Mùi diễn ra thuận lợi. Nếu thể hiện đúng mực và tích cực phấn đấu cho bản thân thì con giáp này hoàn toàn có khả năng được thăng chức, tăng lương.

Không những vậy, tuổi Mùi còn lấy lại được những khoản nợ khó đòi và có rất nhiều tiền trong tay.

Về sự nghiệp, đối với người muốn thay đổi công việc hoặc tự mình khởi nghiệp thì đây là cơ hội tốt khi tuổi Mùi làm gì cũng dễ được quý nhân giúp một tay, mọi việc thêm phần suôn sẻ.

3 con giáp may mắn xua đuổi hết tai ương sau 19 giờ ngày 30/9: Chuyển mình chấn động, gặp dữ hóa lành, làm sương sương mà có bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Sau 19 giờ ngày 30/9, người tuổi Hợi nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

3 con giáp may mắn xua đuổi hết tai ương sau 19 giờ ngày 30/9: Chuyển mình chấn động, gặp dữ hóa lành, làm sương sương mà có bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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