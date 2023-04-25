3 con giáp may mắn nhất vào 5 ngày cuối tháng 4: Kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 19:13

Chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả cứ lũ lượt ập xuống đầu chính là vận số trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất trong 5 ngày cuối tháng 4.

Tuổi Thìn

Thìn vốn là con giáp phú quý phát tài, sinh ra đã ở vạch đích. Thế nhưng, thay vì sống bám vào gia đình thì sự khôn ngoan, bản lĩnh và tài năng đã giúp Thìn khẳng định vị thế của mình chốn thương trường, ngày càng thịnh vượng.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 5 ngày cuối tháng 4, tuổi Thìn sẽ viết lên lịch sử mới cho đời mình. Làm một hưởng mười, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên thứ con giáp giàu có này nhận được không chỉ là tiền mà còn là đỉnh cao danh vọng.

3 con giáp may mắn nhất vào 5 ngày cuối tháng 4: Kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người dám nghĩ dám làm, đã đặt ra mục tiêu thì sẽ phấn đấu đến cùng nên sự cố chấp đôi khi khiến Tỵ phải trả giá khá đắt. Chẳng những phải lâm vào cảnh trắng tay, họ còn phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách của cuộc đời thì trong 5 ngày cuối tháng 4 chính là thời hoàng kim của Tỵ. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên Tỵ sẽ kiếm được bộn tiền, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

3 con giáp may mắn nhất vào 5 ngày cuối tháng 4: Kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những tháng đầu năm của người tuổi Hợi không mấy suôn sẻ. Họ liên tục gặp phải những áp lực lớn trong sự nghiệp, công việc trì trệ. Thậm chí, có lúc Hợi tưởng chừng như đã gục ngã, đành phải buông xuôi.

May mắn thay, trong 5 ngày cuối tháng 4, cuộc đời của con giáp bản lĩnh này sẽ sang trang mới. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dồn hết sức mình thì người tuổi Hợi ắt có bạc tỷ trong tay, công thành danh toại.

3 con giáp may mắn nhất vào 5 ngày cuối tháng 4: Kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 4, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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