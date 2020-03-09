3 con giáp may mắn nhất tuần (9/3 – 15/3): Vận hạn tránh xa, lộc lá ập xuống đầu, làm gì cũng hái ra tiền

Sách tử vi tuần mới có nói, từ ngày 9/3 đến 15/3 tới những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần này bạn sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, tiền nhiều vô kể, đổi đời chỉ trong chốc lát. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, bỏ ngoài tai thị phi và nỗ lực vươn lên thì Mùi ắt kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Trong tuần mới này, người tuổi Mùi sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, làm gì cũng may mắn hanh thông. Được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Mùi phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, bỏ ngoài tai thị phi và nỗ lực vươn lên thì Mùi ắt kiếm được bộn tiền, càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Canh Tý 2020 là năm tuổi của người tuổi Tý. Thế nhưng, thay vì bị xui xẻo ám vận thì con giáp này lại đạp trúng hũ vàng, làm một hưởng mười, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng đương đầu với nguy khó Tý càng vươn lên mạnh mẽ, thăng tiến ầm ầm.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm là phúc đức Tý xứng đáng nhận được. Trong tuần mới này, dù làm công hay làm chủ Tuất cũng sẽ bội thu bạc tiền - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuất là người hiền lành, sống trách nhiệm và luôn thật thà trong mọi điều. Nếu người khác lươn lẹo, khôn lỏi để tiến thân thì Tuất vẫn cứ điềm đạm làm một người tử tế, đàng hoàng. Nhờ sống ngay thẳng, chân thành nên Tuất được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Trong tuần mới này, dù làm công hay làm chủ Tuất cũng sẽ bội thu bạc tiền. Của nả chất đống, đếm mãi không hết, càng về cuối tuần càng giàu ú ụ chính là là số tử vi của con giáp may mắn nhất tuần từ 9/3 – 15/3 này. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp càng dịu dàng, lương thiện càng giàu có, cả đời hạnh phúc ấm êm Sách tử vi con giáp có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp thiện lương, dịu dàng này phụ nữ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn vẹn tròn, ngập trong nhung lụa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-may-man-nhat-tuan-9-3-15-3-van-han-tranh-xa-loc-la-ap-xuong-dau-lam-gi-cung-hai-ra-tien-353168.html