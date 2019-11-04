3 con giáp may mắn nhất tuần (4/11 - 10/11): Hỷ sự ập vào nhà, tài vận thăng hoa ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 04/11/2019 14:50

Khổ tận cam lai, 3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ, của nả đầy nhà, càng về cuối tuần càng phát tài cực to.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 4/11 đến 10/11/2019 cho thấy, 3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang sung túc, của nả chất đống khiến ai cũng hờn.

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Tuất sẽ trở thành con giáp may mắn nhất tuần, giàu có ngút trời, nằm trên đống vàng khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi con giáp có nói, Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai, cũng chẳng dùng mưu hèn kế bẩn con giáp khôn ngoan này vẫn dư sức trở thành đại gia của chính mình.

Sách tử vi tuần mới có nói, trong tuần từ 4/11 đến 10/11/2019 Tuất sẽ thăng hoa ngoạn mục, đổi đời nhanh chóng. Cuối tuần này, Tuất sẽ trở thành con giáp giàu có ngút trời, nằm trên đống vàng khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, thiện lương lại dĩ hòa vi quý nên Hợi được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Cuộc đời Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiền của cứ vơi lại đầy, phúc phần đầy người. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu thì con giáp may mắn này ắt công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, dù làm công hay làm chủ thì Hợi cũng sẽ có cơ may lội ngược dòng. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự như ý.

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Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, tha hồ thụ lộc là vận mệnh trời đã an bài cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, cá tính và không ngừng nỗ lực vươn lên nên người tuổi Ngọ sẽ gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tử vi học có nói, trong tuần mới này Ngọ sẽ đón nhận khá nhiều chuyển biến tích cực trong công việc.

Thăng chức tăng lương, tình tiền viên mãn, phúc phần đầy người chính là những gì con giáp may mắn này nắm chắc trong tay. Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, tha hồ thụ lộc là vận mệnh trời đã an bài cho Ngọ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Trong 45 ngày tới, nhờ được thần tài chiếu mệnh, trời Phật thương yêu, 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, quơ tay là có tiền, càng về cuối năm càng phát tài.

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