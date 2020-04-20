3 con giáp may mắn nhất tuần (20/4 - 26/4): Đầu tuần thần tài gõ cửa, đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 20/04/2020 10:42

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ 20/4 đến 26/4 có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, tài vận được cải thiện đáng kể.

Dưới đây là danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần (20/4 - 26/4), càng về cuối tuần họ càng thêm phúc thêm phần, an nhàn hưởng lộc.

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Tý ắt trở thành con giáp may mắn hơn người, càng về cuối tuần càng bội thu bạc tiền, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là người nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực để vươn lên nên người tuổi Tý sớm tạo dựng được sự nghiệp vững vàng khi còn khá trẻ. Họ có tham vọng đổi đời, ý chí quật cường nên càng nếm trải khốn khó càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình.

Sách tử vi tuần mới có nói, Tý chính là con giáp may mắn nhất tuần này. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, phát huy mọi thế mạnh thì Tý ắt trở thành con giáp giàu có hơn người, càng về cuối tuần càng bội thu bạc tiền, sung sướng như tiên.

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Làm một hưởng mười, tin vui tài lộc liên tục ghé thăm là những gì Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và dám dấn thân. So với những người khác thì vận số của Dần không mấy suôn sẻ, nhưng nhờ lấy đức thắng số, lấy sự quyết tâm và lòng kiên định để đeo đuổi đam mê nên cuộc sống sung túc, đủ đầy sẽ gõ cửa nhà Dần.

Những tuần đầu tháng 4 khá chật vật, thế nhưng trong tuần cuối tháng đến những ngày đầu tháng 5 con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi. Làm một hưởng mười, tin vui tài lộc liên tục ghé thăm là những gì Dần nắm chắc trong tay.

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Thân sẽ có tử vi tuần mới cát tường như ý, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và biết cách đối đãi với đời nên Thân được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Dù bị đồng nghiệp xấu hãm hại, nhiều kẻ ghen ăn tức ở nhưng nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên Thân vẫn bình yên vô sự, ngày càng đại phát.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm đã qua thì trong 7 ngày tới Thân sẽ có cơ may lội ngược dòng. Song hỷ lâm môn, vận tài lộc đỏ như son kéo theo tình duyên viên mãn nên Thân sẽ có tử vi tuần mới cát tường như ý, hạnh phúc ngất ngây.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

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