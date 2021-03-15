3 con giáp may mắn nhất tuần (15/3 – 21/3/2021): Quơ tay hốt bạc, giàu sang chạm đỉnh, muốn khổ cũng không được

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 15/3 – 21/3/2021 cho thấy, nếu thuộc top con giáp may mắn bậc nhất này bản mệnh sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sự.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ chính là lộc lá trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới này. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuất thẳng thắn, cương trực nên vô tình gây thù chuốc oán với không ít người. Thế nhưng, nếu tiểu nhân ra sức ganh ghét đố kỵ, dùng đủ chiêu hèn kế bẩn để hãm hại thì Tuất cũng được quý nhân hết lòng chiếu cố, chở che qua mọi kiếp nạn.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Không chỉ tuần mới này mà cả năm của Ngọ sẽ phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Ngọ ham học hỏi, có chí tiến thủ nên sau những khốn khó, thất bại Ngọ không hề nao núng. Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Ngọ sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tháng 3/2021 chính là thời hoàng kim của con giáp giàu có này. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên không chỉ tuần mới này mà cả năm của Ngọ sẽ phú quý an nhàn. Thái Âm cát tinh chiếu mệnh nên Tý sẽ thuận lợi trong việc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Trời sinh Tý là người cực khôn khéo, tinh anh. Nếu người khác có suy nghĩ “Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” thì Tý luôn là người đi tắt đón đầu xu thế, tạo nên tiếng vang lớn cho sự nghiệp của mình. Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Tý chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thái Âm cát tinh chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này trong 7 ngày tới. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Thời tới cản không kịp: Top con giáp may mắn nhiều hỷ sự, tháng 4/2021 ngập trong biển tiền Tử vi 12 con giáp, tháng 4/2021 cho thấy, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, thăng quan tiến chức ầm ầm.

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