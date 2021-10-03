3 con giáp may mắn nhất trong tháng 10, không chỉ sự nghiệp đạt đỉnh cao mà tình duyên, tài vận cũng nở rộ không kém

Tâm linh - Tử vi 03/10/2021 09:00

Đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất trong tháng 10 này.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất năng động, nhanh nhẹn, dũng cảm và tự tin. Con giáp này luôn đi đầu trong mọi việc, từ công việc đến các cuộc gặp gỡ xã hội. Năm 2021, cuộc sống của tuổi Tuất có nhiều biến động lớn, đặc biệt là khoảng giữa năm. Tuy nhiên, từ tháng 10 này, tử vi dự đoán rằng, con giáp này sẽ ở trong khoảng thời gian đỉnh cao về cả tình yêu và sự nghiệp.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất sẽ theo đuổi sự lãng mạn trong tháng này, vì thế với cả người đã có đôi hay vẫn còn độc thân, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Với một số người còn lẻ bóng, bạn có thể sẽ quá nhanh vội để nhảy vào một mối quan hệ tình cảm, lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian nhiều hơn để xem xét mọi thứ trước khi bắt đầu.

Sự nghiệp của bạn cũng sẽ có những bước tiến lớn trong tháng 10 này. Bạn sẽ được cấp trên giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, tuy bận rộn nhưng bạn đều có thể hoàn thành xuất sắc lại đúng thời hạn. Chính vì thế mà cấp trên vô cùng hài lòng và sẽ xem xét đến việc thăng chức, tăng lương cho bạn trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu ham học hỏi, dễ thích nghi và là người hòa đồng, giao tiếp giỏi. Con giáp này luôn ở trong tâm thế sẵn sàng cho những cuộc vui. Tử vi nói rằng, năm 2021 là một năm mà tuổi Sửu sẽ đối mặt với khá nhiều thay đổi trong cuộc sống. Nửa đầu năm mang đến những thử thách lớn, tuy nhiên, càng về cuối năm, khi tuổi Sửu đã kiên cường vượt qua được thì may mắn sẽ ồ ạt kéo đến.

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Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 này là thời điểm để tuổi Sửu trau dồi các kĩ năng xã hội của mình. Bạn có thể hòa nhập với người khác, truyền đi năng lượng tích cực và đồng thời sẽ thu hút được nhiều quý nhân đến với mình. Chính vì thế mà đời sống tình cảm lẫn sự nghiệp, tài vận của bạn sẽ có nhiều bước chuyển biến tốt.

Mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ đặc biệt tốt trong giai đoạn này, bạn và người ấy sẽ có những trải nghiệm lãng mạn khi ở bên nhau. Sự nghiệp cũng sẽ có những thay đổi đáng kể, cụ thể, tuổi Sửu sẽ đạt được những mục tiêu của mình, hoàn thành xuất sắc những dự án đang theo đuổi và thu về được những kết quả mĩ mãn.

Tuổi Mão

Mão hòa nhã, công bằng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tránh xung đột, giữ hòa bình nhất có thể. Con giáp này cũng là người có trí tuệ mạnh mẽ và đầu óc nhạy bén. Năm 2021 là một năm khó khăn với Mão tuy nhiên, tử vi học có nói rằng không phải mọi thời điểm trong năm đều khiến Mão mệt mỏi. Tháng 10 chính là một trong những giai đoạn sáng sủa và tích cực nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Đây là một tháng mà họ có được cả sức khỏe và sự thịnh vượng. Bạn sẽ có những thay đổi cần thiết để nắm bắt được hạnh phúc thực sự của mình. Trong chuyện tình cảm, tuổi Mão và người ấy sẽ có những bước tiến lớn, đánh dấu những cam kết và trách nhiệm trong tương lai.

Sự nghiệp và tài vận của tuổi Mão cũng được dự là thăng hoa hơn trong thời gian này. Bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng sau một loạt nỗ lực thời gian vừa qua. Bạn sẽ không chỉ được mọi người xung quanh công nhận mà bạn còn nhận được cả những lời khen ngợi, những khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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