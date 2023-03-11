3 con giáp may mắn nhất trong 4 ngày tới (12/3 - 15/3), tiền từ trên Trời rơi xuống, có thể hóa hung thành cát, có sẵn căn phú quý

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 07:37

Tử vi 12 con giáp viết rõ, vào 4 ngày tới, những con giáp dưới đây được ban phước lành, làm ăn thuận lợi nhờ có quý nhân giúp đỡ, Thần Tài dẫn lối chỉ đường đến thành công. Gia đình êm ấm, vợ chồng thuận hòa, mọi chuyện bình yên, giàu sang là số đã định sẵn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu làm việc gì cũng có kế hoạch. Họ sẽ không hành động "ăn theo" một cách mù quáng. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn, nhưng họ không thừa nhận điều đó. Vào 4 ngày tới, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến. Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sự giàu có trong thời gian tới. 

3 con giáp may mắn nhất trong 4 ngày tới (12/3 - 15/3), tiền từ trên Trời rơi xuống, có thể hóa hung thành cát, có sẵn căn phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước sang 4 ngày tới, vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh. Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. 

3 con giáp may mắn nhất trong 4 ngày tới (12/3 - 15/3), tiền từ trên Trời rơi xuống, có thể hóa hung thành cát, có sẵn căn phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, hiểu biết và biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể đoán trước được những tình huống sẽ xảy ra. Tuy vậy, trong một số chuyện, con giáp này tỏ ra chần chừ, thiếu quyết đoán.

Vào 4 ngày tới, người tuổi này có tài vận tăng lên thấy rõ, con đường kiếm tiền suôn sẻ hơn. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ chủ động giải quyết khó khăn trong công việc, được cấp trên tin tưởng. Nếu làm kinh doanh, trong thời gian này, họ cũng buôn may bán đắt, gặp thời gặp thế hơn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, con giáp này chớ nên đầu tư kinh doanh vì có thể sẽ bị lừa gạt. Hãy tính toán, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

3 con giáp may mắn nhất trong 4 ngày tới (12/3 - 15/3), tiền từ trên Trời rơi xuống, có thể hóa hung thành cát, có sẵn căn phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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