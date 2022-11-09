3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong 11 ngày tới (10/11 - 20/11), Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc đầy túi, chỉ ngồi nhà rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 18:34

Không còn gặp phải quá nhiều trúc trắc hay cam chịu lối nữa, trong 11 ngày tới, những con giáp tuổi này làm gì cũng thuận, tiền bạc thi nhau chảy về túi.

Tuổi Mão

Xem tử vi 12 con giáp cho hay, tất cả những điều không may mắn về tiền bạc hay công việc của tuổi Mão thời gian trước đó đều sẽ bị thổi bay trong 11 ngày tới. Vận khí hanh thông bất ngờ, ví như ánh nắng chói chang của mùa Hạ soi chiếu khắp nơi, đương số làm gì cũng gặt hái thành quả nhất định, dù ít hay nhiều, nhưng có công sức bỏ ra ắt thu về khoản lợi nhuận tương xứng.

Đa phần người tuổi Mão khá giỏi trong việc kiếm tiền, chỉ là họ không thích để mọi người xung quanh thấy được điều đó. Tầm nhìn của họ cũng rộng mở theo thời gian chứ không còn hạn hẹp hay bảo thủ nữa, nên họ luôn chủ động nắm bắt cơ hội tốt.

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong 11 ngày tới (10/11 - 20/11), Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc đầy túi, chỉ ngồi nhà rung đùi hưởng lộc - Ảnh 1
Xem tử vi 12 con giáp cho hay, tất cả những điều không may mắn về tiền bạc hay công việc của tuổi Mão thời gian trước đó đều sẽ bị thổi bay trong 11 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 11 ngày tới, người tuổi Mùi không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác, việc làm ăn có nhiều lợi nhuận hơn, hợp tác hay ký kết được hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận cho chính bản thân và cả những người xung quanh. Có thể nói, phàm những ai cầm tinh con Dê không thiếu cơ hội để kiếm tiền, làm việc gì cũng không lo thua lỗ.

Thời gian tới, bằng sự nỗ lực và sáng suốt của bản thân, cộng thêm với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh hội chiếu, bản thân tuổi Mùi có thể chiêm nghiệm rất rõ ràng về những thay đổi tích cực sắp xảy tới. Không ai khác, chính bạn mới làm chủ cuộc đời mình, vì thế, hãy nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoát, tập trung toàn bộ tinh lực cho nó.

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong 11 ngày tới (10/11 - 20/11), Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc đầy túi, chỉ ngồi nhà rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Trong 11 ngày tới, người tuổi Mùi không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác, việc làm ăn có nhiều lợi nhuận hơn, hợp tác hay ký kết được hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận cho chính bản thân và cả những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với vận quý nhân vượng ngay trong 11 ngày tới, công việc của người tuổi Thân suôn sẻ bất ngờ. Với người kinh doanh, buôn bán, việc giải tỏa được ách tắc về hàng hóa, thủ tục xuất nhập cảnh… sẽ giúp đương số bội thu, tiền vàng tới tấp chảy về túi. Người làm công ăn lương được khẳng định năng lực, gia tăng hay củng cố địa vị trong tập thể mà thu về mức lương/ lợi nhuận cũng tốt hơn.

Việc ký kết hợp đồng thuận lợi bất ngờ, vì giai đoạn trước đó tưởng chừng như kèo ngon đã bị hủy, ai ngờ tới phút cuối vẫn thành công mĩ mãn. Nhờ kiếm được tiền mà những khó khăn, rắc rối trước đó của những chú Khỉ đều được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù trước đây, con giáp này khá bất cẩn nhưng đến giờ họ cũng đã cải thiện rất nhiều khuyết điểm của mình, được tập thể ghi nhận và đánh giá cao. Mức tiền kiếm được tăng tiến tỷ lệ thuận với năng lực bản thân, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, cứ có công ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong 11 ngày tới (10/11 - 20/11), Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc đầy túi, chỉ ngồi nhà rung đùi hưởng lộc - Ảnh 3
Với vận quý nhân vượng ngay trong 11 ngày tới, công việc của người tuổi Thân suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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