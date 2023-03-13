3 con giáp may mắn cao chót vào 18h ngày 13/3: 'Ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, cửa trước đón Phúc, cửa sau đón tiền, trên đầu đầy vàng

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 11:00

Đây là 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, có được cuộc sống sung túc, tiền tài tới tấp, công danh rạng rỡ nhờ những vận may trong khung giờ này.

Tuổi Thân

Đây là thời gian nhiều may mắn đối với người tuổi Thân. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó. Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ thấy hơi lo lắng một chút, song sau đó, bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

3 con giáp may mắn cao chót vào 18h ngày 13/3: 'Ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, cửa trước đón Phúc, cửa sau đón tiền, trên đầu đầy vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình. Thái Âm Cát tinh đem lại dấu hiệu tích cực cho con đường tài vận của bạn, cho nên vạn sự sẽ hanh thông.

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày có sự đồng hành của Tam Hợp Thái Tuế. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ngay cả những vấn đề làm khó bạn trước đó cũng có chuyển biến tích cực hơn. Hôm nay, Thân cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được.

3 con giáp may mắn cao chót vào 18h ngày 13/3: 'Ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, cửa trước đón Phúc, cửa sau đón tiền, trên đầu đầy vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài còn mang tới cho bản mệnh những khoản thu nhập tốt nhờ chăm chỉ làm việc, chỉ cần năng nổ thì chắc chắn sẽ có nhiều nguồn thu hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, đầu tư dài hạn thì mọi việc sẽ mang lại kết quả tốt vô cùng.

Tuổi Sửu

Nếu thật sự nghiêm túc trong công việc hiện tại, rất có thể con giáp tuổi Sửu sẽ nảy ra một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Tuy việc áp dụng chúng vào thực tế cần thêm nhiều thời gian, bạn cũng chưa thể nhận thấy hiệu quả ngay lúc này nhưng hãy kiên nhẫn nhé, rồi bạn sẽ là người gặt hái thành công.

3 con giáp may mắn cao chót vào 18h ngày 13/3: 'Ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, cửa trước đón Phúc, cửa sau đón tiền, trên đầu đầy vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể gặp được quý nhân trong lúc này. Người đó sẽ hỗ trợ bạn nhiều việc trong đời sống, giúp bạn tìm ra cơ hội thể hiện tính sáng tạo của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao từ mọi người. Hãy luôn quý trọng cơ hội mà mình có được, rồi bạn sẽ khẳng định được vị thế của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài hướng dẫn 3 con giáp làm giàu trong buổi chiều ngày 13/3: 'Quý Nhân nâng đỡ', vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay, phúc khí đầy người

Thần Tài hướng dẫn 3 con giáp làm giàu trong buổi chiều ngày 13/3: 'Quý Nhân nâng đỡ', vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay, phúc khí đầy người

Chuyên mục tử vi dự đoán, những con giáp sau đây thay đổi bản thân để trải qua chặng đường gập ghềnh trước khi gặt hái thành công.

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