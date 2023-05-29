3 con giáp liên tục gặp rắc rối trong 3 ngày 29, 30 và 31/5: Xung quanh có nhiều người ăn ghen tức ở, thu nhập khó mà được như ý

Giống như nhiều con giáp khác, người tuổi Thân cũng hy vọng các kế hoạch đã đề ra đầu năm sẽ hoàn thành tốt. Thế nhưng trong 3 ngày 29, 30 và 31/5 này, may mắn có vẻ đã bỏ qua họ. Không chỉ gặp khó khăn trong công việc, những người thuộc con giáp này còn có vận khí ảm đạm, dễ bị thất thoát tiền bạc. Không những thế, tình trạng tinh thần của người tuổi này cũng khá bất ổn trong thời điểm này. Cảm xúc của họ lên xuống thất thường và ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp, chuyện tình cảm của họ. Chính vì vậy, con giáp này cần tránh nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt và không nên vội vàng khi ra một quyết định gì đó. Chỉ cần họ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến quan hệ với những người xung quanh gặp vấn đề.

Nếu là những người làm công việc kinh doanh hay đầu tư, người tuổi Thân cần cân nhắc kĩ trước khi quyết định xuất tiền. Còn với người làm công ăn lương, tuổi Thân nên cẩn thận hơn khi xử lý các công việc mình phụ trách. Chỉ một vài giây bất cẩn của bạn cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của cá nhân và tập thể.

3 ngày 29, 30 và 31/5 sẽ là khoảng thời gian người tuổi Tỵ phải đối mặt với những khó khăn phía trước khi rắc rối này chưa tháo gỡ xong đã xuất hiện vấn đề phát sinh.

Theo tử vi, bản mệnh sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ. Cần cẩn trọng hơn nơi môi trường công sở hay khi làm những việc liên quan tới tiền vì cạm bẫy có thể ở khắp nơi. Tuy nhiên những chú Rắn chớ vì vậy mà nản lòng vì người chủ động sẽ là người đạt được thành công.

Về tài lộc, đây cũng không phải là khoảng thời gian vượng cát tinh, tuổi Tỵ không nên đầu tư lớn. Bản mệnh cần tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, chớ vì nghe lời ngon ý ngọt mà xuống tiền không cần suy nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu công việc làm ăn có chút trục trặc thế nên phải hết sức đề phòng những kẻ không ưa mình, thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. Bạn phải hiểu khi bạn làm ăn được thì đồng nghĩa với việc có nhiều người ghen ăn tức ở, đặt điều cho bạn.

Tình hình tài chính có phần bất ổn vì công việc không như ý trong 3 ngày 29, 30 và 31/5. Thời điểm này, cố gắng lấy lại tinh thần, bản lĩnh một chút để tuần mới rực rỡ hơn nhé.

Có lúc bạn hay nói chuyện thẳng quá và điều này gây hại cho mình, làm đối phương thấy không được thoải mái. Cách giúp bạn có được niềm tin của cấp trên chính là làm việc hết mình, hăng say công tác, đồng nghiệp nào thích gây thị phi thì mặc họ đi. Không nên cãi cọ, tranh giành quyền lợi chốn công sở kẻo sếp cũng đánh giá bạn không hay.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.