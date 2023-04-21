3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, bước sang tháng 5/2023 tiền nhét chật túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng sống trong nhung lụa, không còn phải lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 10:55

Bước sang tháng mới, 3 con giáp dưới đây sẽ sung sướng hết phần người khác, được bề trên nâng đỡ che chở 'hết mình' nên thành công bứt phá trong công việc và tài lộc

Tuổi Dậu

Thời gian trước có thể không phải là thời điểm may mắn dành cho bạn nhưng bước sang tháng 5/2023 thực chất là chuỗi ngày thành công rực rỡ. Bạn được cấp trên trọng dụng, trao cho cơ hội lớn. Dù đó là cơ hội khó khăn nhưng nếu hoàn thành tốt bạn sẽ vượt xa hơn những người đồng nghiệp khác một bậc.

Vận tiền bạc cũng theo công việc mà có được những khoản thu hậu hĩnh. Là người chăm chỉ, chịu khó, dù thế nào bạn cũng sẽ kiếm tiền một cách thật tích cực và tiết kiệm thật nhiều. 

Tình duyên như ý, cuộc sống viên mãn, đó là điều mà tuổi Dậu luôn hài lòng với mình. Bạn có được người bạn đời tri kỉ luôn hỗ trợ bạn trong lúc khó khăn và chia sẻ ngọt bùi. Thời điểm này, người làm kinh doanh nhận nhiều hợp đồng lớn, nhớ là phải tranh thủ tiết kiệm nhé.

3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, bước sang tháng 5/2023 tiền nhét chật túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng sống trong nhung lụa, không còn phải lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có chí tiến thủ, chăm chỉ lại có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao, tạo mọi điều kiện để thăng tiến trong sự nghiệp. Càng dấn thân, càng nhiệt thành con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, có cơ hội ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Sách tử vi có nói, bước sang tháng 5/2023 nhờ có sao Thiên Tài soi chiếu nên Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền chất như núi, công việc thuận lợi, sự nghiệp hiển vinh, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu sang này.

3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, bước sang tháng 5/2023 tiền nhét chật túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng sống trong nhung lụa, không còn phải lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người sinh năm con Rắn được biết đến là người thông minh, hiểu biết, tài trí hơn người. Trong công việc, bạn có năng lực, chuyên môn giỏi, lại khôn khéo trong giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên.

 

Bước sang tháng 5/2023, vận quý nhân của người tuổi Tỵ cực vượng. Người làm kinh doanh sẽ được quý nhân tin tưởng, cấp vốn. Công việc kinh doanh của bạn sau một thời gian trầm lắng đã sôi động trở lại. Khách hàng đến càng nhiều, người tuổi Tỵ làm cả ngày chẳng hết việc. Được Thần Tài ưu ái, con giáp này gặp nhiều may mắn khi đầu tư, kinh doanh thậm chí chơi những trò chơi may rủi.

Người tuổi Tỵ làm công ăn lương trong thời điểm này sẽ được cấp trên đề bạt giữ chức vụ cao hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện khả năng của bản thân, tiền bạc, tài lộc cứ thế ào ào đổ vào ví. 

Nhờ các mối quan hệ, bạn cũng có việc làm thêm giúp gia tăng thu nhập. Túi tiền đã dày lại càng thêm dày.

3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, bước sang tháng 5/2023 tiền nhét chật túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng sống trong nhung lụa, không còn phải lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 1h khuya ngày 22/4: 3 con giáp giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà

Tử vi 1h khuya ngày 22/4: 3 con giáp giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà

Đây là 4 con giáp giàu có nhất trong thời điểm nàykhi không chỉ có cơ hội đầu tư mà việc kinh doanh 1 vốn 4 lời, làm gì cũng có tiền về túi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 5 tu vi hang ngay tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát