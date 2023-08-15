3 con giáp làm một hưởng mười, đổi vận thành đại gia trong ngày 17/8 và 18/8: Vận trình phát đạt, vượt vũ môn thành công

Tâm linh - Tử vi 15/08/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 17/8 và 18/8 coi chừng tiền rơi trúng đầu, kiếm được tài sản khủng.

Tuổi Tuất

Đây là thời điểm báo hiệu vận may ập đến với người tuổi Tuất. Bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình, đây chính là điềm báo bạn sẽ có đường tài lộc hanh thông trong suốt cả tháng.

Con giáp phát tài trong ngày 17/8 và 18/8 không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào may mắn này, hãy tìm cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là có cách đầu tư chính xác để tiền đẻ ra tiền.

Thời gian này, một số người dành thời gian cho các công việc tay trái cũng sẽ được trả công hậu hĩnh. Chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì bạn cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội được cát tinh nâng đỡ để mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn vất vả bao nhiêu thì càng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu.

3 con giáp làm một hưởng mười, đổi vận thành đại gia trong ngày 17/8 và 18/8: Vận trình phát đạt, vượt vũ môn thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh. Tuổi Ngọ có năng lực và sự kiên trì, con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì.

Trong ngày 17/8 và 18/8, Ngọ sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ. Sự may mắn đến với tuổi Ngọ sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió.

Do được thần may mắn phù hộ nên con giáp này sẽ nhận được rất nhiều cơ hội phát đại tài. Nếu biết nắm bắt cơ hội, thì việc làm giàu sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Tuổi Ngọ có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc, tài vận bừng sáng.

3 con giáp làm một hưởng mười, đổi vận thành đại gia trong ngày 17/8 và 18/8: Vận trình phát đạt, vượt vũ môn thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể không mang số mệnh phú quý ngay từ khi sinh ra nhưng họ có khả năng tạo dựng sự nghiệp của bản thân.

Tuổi Mão sống tình cảm và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Bản mệnh sống nghĩa khí, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Đôi khi lòng tốt của tuổi Mão cũng bị lợi dụng. Tuy nhiên, bản mệnh không vì thế mà mất lòng tin vào cuộc sống. Nhờ sự tốt bụng đó, tuổi Mão cũng được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Mão không chỉ có phúc tự thân mà còn đem may mắn đến cho người thân trong gia đình. Trong ngày 17/8 và 18/8, gia đình tuổi Mão sẽ ngày một hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi.

3 con giáp làm một hưởng mười, đổi vận thành đại gia trong ngày 17/8 và 18/8: Vận trình phát đạt, vượt vũ môn thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (15/8/2023): 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, đổi đời lên hương chỉ trong nháy mắt, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (15/8/2023): 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, đổi đời lên hương chỉ trong nháy mắt, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ

Đúng giờ Ngọ 3 khắc, 3 con giáp sau sẽ thu về những thành quả ngọt ngào từ nỗ lực bền bỉ, tài lộc xứng đáng có được cho những ai chăm chỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 15/8 tu vi ngay 16/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 13 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 19 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông