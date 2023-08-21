3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 21/8 đến ngày 25/8: Kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từ ngày 21/8 đến ngày 25/8, rủng rỉnh tiền vàng, tự mình làm chủ sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Thời gian trước có thể không phải là thời điểm may mắn dành cho bạn nhưng từ ngày 21/8 đến ngày 25/8 thực chất là chuỗi ngày thành công rực rỡ. Bạn được cấp trên trọng dụng, trao cho cơ hội lớn. Dù đó là cơ hội khó khăn nhưng nếu hoàn thành tốt bạn sẽ vượt xa hơn những người đồng nghiệp khác một bậc.

Vận tiền bạc cũng theo công việc mà có được những khoản thu hậu hĩnh. Là người chăm chỉ, chịu khó, dù thế nào bạn cũng sẽ kiếm tiền một cách thật tích cực và tiết kiệm thật nhiều. 

Tình duyên như ý, cuộc sống viên mãn, đó là điều mà tuổi Dậu luôn hài lòng với mình. Bạn có được người bạn đời tri kỉ luôn hỗ trợ bạn trong lúc khó khăn và chia sẻ ngọt bùi. Thời điểm này, người làm kinh doanh nhận nhiều hợp đồng lớn, nhớ là phải tranh thủ tiết kiệm nhé.

3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 21/8 đến ngày 25/8: Kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có chí tiến thủ, chăm chỉ lại có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao, tạo mọi điều kiện để thăng tiến trong sự nghiệp. Càng dấn thân, càng nhiệt thành con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, có cơ hội ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Sách tử vi có nói, từ ngày 21/8 đến ngày 25/8 nhờ có sao Thiên Tài soi chiếu nên Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền chất như núi, công việc thuận lợi, sự nghiệp hiển vinh, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu sang này.

3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 21/8 đến ngày 25/8: Kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người sinh năm con Rắn được biết đến là người thông minh, hiểu biết, tài trí hơn người. Trong công việc, bạn có năng lực, chuyên môn giỏi, lại khôn khéo trong giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên.

Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8, vận quý nhân của người tuổi Tỵ cực vượng. Người làm kinh doanh sẽ được quý nhân tin tưởng, cấp vốn. Công việc kinh doanh của bạn sau một thời gian trầm lắng đã sôi động trở lại. Khách hàng đến càng nhiều, người tuổi Tỵ làm cả ngày chẳng hết việc. Được Thần Tài ưu ái, con giáp này gặp nhiều may mắn khi đầu tư, kinh doanh thậm chí chơi những trò chơi may rủi.

Người tuổi Tỵ làm công ăn lương trong thời điểm này sẽ được cấp trên đề bạt giữ chức vụ cao hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện khả năng của bản thân, tiền bạc, tài lộc cứ thế ào ào đổ vào ví. 

Nhờ các mối quan hệ, bạn cũng có việc làm thêm giúp gia tăng thu nhập. Túi tiền đã dày lại càng thêm dày.

3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 21/8 đến ngày 25/8: Kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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