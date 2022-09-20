3 con giáp làm dâu vừa được lòng mẹ chồng, vừa giúp gia đình có hậu vận sung túc, cả đời được chồng yêu thương hết mực

Với biểu tượng là con Trâu nên người tuổi Sửu luôn chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình. Trong hôn nhân, nhờ tính chăm chỉ, đảm đang nên nàng dâu tuổi Sửu được mẹ chồng yêu quý hết mực. Những việc trong nhà đều được bàn tay con giáp này sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Ngoài ra, người chồng tuổi Sửu luôn cảm thấy may mắn vì lấy được một người vợ luôn biết chu toàn mọi việc, và khi trở về nhà đều được thưởng thức những bữa cơm ngon lành.

Do chăm chỉ và hiền lành, nên hầu như việc nào tuổi Sửu cũng làm rất thành thạo. Nhờ đức tính khéo thu vén, mẹ chồng của người tuổi Sửu chắc chắn sẽ cảm thấy sung sướng vì có một người con dâu hiền lành, chăm chỉ, biết cư xử đúng nguyên tắc, mẫu mực.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão mang tính cách hiền thục, bao dung. Họ có thể mang đến không khí ấm êm cho gia đình. Người tuổi này rất nhẫn nại và đáng tin cậy. Con giáp luôn vui vẻ, lạc quan và có khí chất hơn người. Họ nói được, làm được, mạnh mẽ và can đảm khi cần.

Người tuổi Mão sống đức hạnh, vị tha. Họ không bao giờ đặt lợi ích của bản thân lên trên hạnh phúc gia đình và những người thân yêu của mình. Con giáp tuổi Mão được ví như quý nhân của chồng, giúp đỡ chồng ngày một thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, phụ nữ tuổi Mão biết quán xuyến việc nhà, chăm lo cho con cái. Khi gặp khó khăn, con giáp này giữ được bình tĩnh, cùng chồng tìm cách để giải quyết vấn đề. Con giáp này tài trí, linh hoạt, biết đối nhân xử thế. Họ mang lại vận may cho gia đình và biết cách giữ lửa cho tổ ấm của mình cho nên rất được lòng của các thành viên trong gia đình bên chồng.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu có ngoại hình nổi bật, học lực vào loại bậc nhất, khi bước vào ở công sở thì thể hiện xuất sắc, trong gia đình có thể san sẻ bớt áp lực cho chồng, phụ nữ tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, không bị gián đoạn, lấy chồng làm quan, gia đình hạnh phúc phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu thích sự lãng mạn và theo đuổi những điều mới mẻ, điều này khiến họ có thể tỏa ra hơi thở thơm tho bất cứ lúc nào, khiến người khác không thể lại gần, và khi lớn lên, đặc điểm này của họ sẽ trở thành đặc biệt đáng quý và trẻ trung. Không dễ già, luôn giữ được phong cách ăn mặc giản dị cũng có thể trở nên quyến rũ, và từ ngoại hình đến cách nói chuyện, đàn ông có thể cảm nhận được nét hấp dẫn trong tính cách của họ, vì vậy cô gái tuổi Dậu càng lớn càng quyến rũ, sức hấp dẫn sẽ không bao giờ giảm bớt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.