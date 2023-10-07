3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề trong 10 ngày cuối tháng 10/2023: Cơ may giàu có ập tới tấp, phát tài rực rỡ, vạn sự lên hương

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm một thu mười, bạc vàng phủ phê trong 10 ngày cuối tháng 10.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vui tính, hài hước, rất thích kết giao với bạn bè mới. Con giáp này rất may mắn, họ bỏ ra bao nhiêu thì thu lại về kết quả gấp nhiều lần những gì đã bỏ ra nên cuộc sống rất ung dung, tự tại.

Cung tài bạch của người tuổi Tý vì xuất hiện “Thiên Thái Quý Nhân” và “Đức Hồng Quý Nhân” nên tài vận tăng lên không ngừng. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng, các khoản tiền lớn nhỏ sẽ thi nhau chảy vào túi người tuổi Tý trong 10 ngày cuối tháng 10.

Ngoài ra, tài vận tốt cũng thúc đẩy vận đào hòa của con giáp này. Những người tuổi Tý độc thân sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ và do được Nguyệt Lão se duyên nên chắc chắn sẽ có được một kết quả viên mãn.

3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề trong 10 ngày cuối tháng 10/2023: Cơ may giàu có ập tới tấp, phát tài rực rỡ, vạn sự lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đa phần người tuổi Thìn đều có cách tư duy và lối sống hiện thực, không thích mơ mộng hão huyền. Bởi thế, bạn luôn nhìn ra cơ hội trước người khác, thậm chí trong gian khó cũng là lúc mà con giáp này tìm cách tỏa sáng.

Vận thế trong 10 ngày cuối tháng 10 khá hanh thông, đặc biệt vấn đề tài chính sẽ được cải thiện đáng kể. Người kinh doanh, buôn bán, đầu tư có hoạnh tài bất ngờ, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng lớn, nhiều “món hời”, để “bù lỗ” thời gian vừa qua.

Nhờ vào trực giác nhạy bén, tuổi Thìn sẽ tìm ra các mối làm ăn lớn, khéo léo để duy trì và mở rộng. Cái đích cuối cùng vẫn là bỏ túi không ít lợi nhuận. Chỉ cần phát huy thế mạnh đó, thu nhập của bạn sẽ là một con số khủng, tiêu xài mãi chưa hết.

3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề trong 10 ngày cuối tháng 10/2023: Cơ may giàu có ập tới tấp, phát tài rực rỡ, vạn sự lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi tính tình lương thiện, luôn đối xử tốt với mọi người, chính vì thế phúc phần của họ rất lớn. Hợi có thể dễ dàng làm được mọi điều nhờ quý nhân nâng đỡ, cát tinh chiếu mệnh. Hợi sẽ có trong tay số dư bạc tỉ nhờ phần lợi nhuận kiếm được từ làm ăn, trong một thời gian ngắn, bạn sẽ tạo dựng được cơ đồ lớn.

Thế nên, Hợi hãy nhanh chóng nắm lấy cơ hội phú quý đổi đời này để mà tạo dựng được sự nghiệp phát triển, hết năm có được cơ ngơi lớn, ai nhìn cũng phát thèm.

10 ngày cuối tháng 10 là thời điểm hoàng kim của tuổi Hợi, họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tuyệt vời mà nhiều người ao ước. Hãy cứ sống và tận hưởng hết những điều tốt lành mà cuộc sống dành cho bạn, bởi bạn xứng đáng với điều đó.

3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề trong 10 ngày cuối tháng 10/2023: Cơ may giàu có ập tới tấp, phát tài rực rỡ, vạn sự lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tuần (7/10 và 8/10): 3 con giáp giàu có không ai cản lại, tài lộc tăng chóng mặt, gặp dữ hóa lành, gia đạo hưng thịnh an khang

Tử vi cuối tuần (7/10 và 8/10): 3 con giáp giàu có không ai cản lại, tài lộc tăng chóng mặt, gặp dữ hóa lành, gia đạo hưng thịnh an khang

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình tiền viên mãn, tình duyên đỏ thắm trong 2 ngày cuối tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 7/10 tu vi ngay 8/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 17 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc