3 con giáp là 'gà đẻ trứng vàng', ngồi không cũng có tiền, đi đâu ai cũng quý

Tâm linh - Tử vi 16/07/2021 07:40

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này vốn sinh ra trong giàu sang, đi đến đâu là mang vinh hoa đến đó.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp khôn ngoan, khéo léo và nhìn xa trông rộng. Họ biết rõ điều mình muốn, thứ mình cần và cách để đạt được những mục tiêu đã đề ra một cách nhanh nhất. Vậy nên, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai Mùi vẫn vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

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Trời sinh Mùi là con giáp khôn ngoan, khéo léo và nhìn xa trông rộng - Ảnh minh họa: Internet

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm của những tháng đầu năm Mùi sẽ liên tục hái trái ngọt với mưa tài lộc ập xuống đầu. Bên ngoài giản dị, bên trong nhiều tiền, cuối năm nằm trên đống vàng, mặc sức tiêu pha cũng không hết chính là vận số của Mùi trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Con giáp này vốn nổi tiếng nhanh nhẹn, hoạt bát trong số 12 con giáp. Tử vi cho thấy họ hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ nơi văn phòng, cuối tháng nhận số thù lao ít ỏi. Trong đầu họ, ý chí kiếm tiền luôn sôi sục. Họ có nhiều ý tưởng, suy nghĩ không ngừng nghỉ và thực sự có hành động thực tế để biến suy nghĩ đó hành hiện thực.

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Tuổi Thân hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ nơi văn phòng, cuối tháng nhận số thù lao ít ỏi - Ảnh minh họa: Internet

Bất kể ý tưởng đó có kì quái khó tin đến đâu thì người tuổi Thân vẫn luôn quyết định làm theo suy nghĩ của mình. Họ nghĩ đơn giản là dù sao thì số vốn bỏ ra cũng không quá nhiều, “được ăn cả, ngã về không”, đâu có sao. Vả lại, không thất bại vài lần thì sao biết cách kinh doanh thành công cho được.

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến tuổi Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

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Càng về cuối năm 2021 vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối năm 2021 vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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