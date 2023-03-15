3 con giáp là con cưng của Trời, dễ giàu sang phú quý, tài lộc đầy nhà, may mắn vây quanh trong 7 ngày tới (16/3 - 22/3)

Người ta nói, “ở hiền gặp lành”, có những con giáp không quá tham vọng nhưng vẫn may mắn và thành công, làm gì cũng được Thần Tài chiếu cố. Hãy xem đó là các con giáp nào nhé.

Tuổi Sửu Những người sinh năm Sửu đa số đều có bản tính hiền lành, cần mẫn, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, được người khác yêu thương quý trọng. Dù có gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng như những chiếc xe lu, âm thầm nhưng kiên quyết, từng bước vượt qua trở ngại và đạt được thành công. Theo các chuyên gia tử vi, tuy hiền lành, nhiều khi bị gán mác là "khù khờ" nhưng đúng như câu nói của người xưa, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", người tuổi Sửu lại hay được bề trên khoản đãi và chiếu cố. Trong 7 ngày tới đây, dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ khiến cho những khó khăn và thiếu thốn trước kia sẽ trở thành quá khứ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Những người tuổi Thân vốn lạc quan, yêu đời và luôn nuôi dưỡng ước mơ của mình khi còn nhỏ. Từ lúc bé họ đã tâm niệm phải kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc sống ngày một tốt hơn. Cuộc sống thời niên thiếu khá vất vả, nhưng họ quyết định dành cả thanh xuân để đánh đổi với hy vọng thời gian sau sẽ hưởng được quả ngọt. 7 ngày tới đây, tuổi Thân thu hút được nhiều tài vận, may mắn và đặc biệt đường tình cảm sẽ suôn sẻ và hạnh phúc. Trong số 12 con giáp, có thể nói tiền đồ của tuổi Thân là thịnh vượng và rực rỡ nhất. Cùng chờ xem nhé!

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Những người sinh năm Mão là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Mão được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được Thần Tài ghé thăm bất ngờ. Trong 7 ngày tới đây, theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Mão có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

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