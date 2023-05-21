3 con giáp là CON CƯNG CỦA PHẬT TỔ, đón may mắn đến trước hiên nhà, tiền bạc phủ phê, gặt hái thành công, làm đâu thắng đó từ đầu tuần tới 22/5/2023

Nhờ sự xuất hiện của Tam Hợp cục, nay khả năng xã giao của tuổi Dậu được phát huy cao độ, nhờ vậy mà gây được ấn tượng với người khác, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, tiếp thị khách hàng thì càng có lợi thế phát triển sự nghiệp. Có thể sẽ thấy bận rộn hơn rất nhiều khi phải đảm đương nhiều trọng trách, ngày nào cũng căng sức mà làm. Nhưng cơ hội để thể hiện mình như vậy không nhiều nên hãy cứ tập trung cố gắng, chẳng mấy chốc thành tựu sẽ xuất hiện.

Nhân duyên trong ngày cũng khá vượng nhờ được ngũ hành tương sinh hỗ trợ. Những bạn nào yêu lâu có thể tính tới chuyện kết hôn, hoặc sớm dẫn đối phương về ra mắt gia đình. Vợ chồng kết hôn nhiều năm nên thường xuyên hâm nóng tình cảm để mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Sửu Tuất Tương Hình, người tuổi Tuất cần hạn chế việc gây thù chuốc oán với mọi người trong ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng nên giữ quan điểm "dĩ hòa vi quý", đừng nên "chuyện bé xé ra to". Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó tránh khỏi cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp, song bạn cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc. Đừng vì đồng tiền mà làm xấu đi hình ảnh mình tốn công sức gây dựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Đây là thời gian tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên tránh được cạm bẫy, đạt thành tích tốt đẹp. Nhưng dù có đang đạt được lợi thế lớn lao, bản mệnh cũng chớ nên sinh tự mãn. Có thể nhanh chóng tiến hành việc thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó bản mệnh còn được tặng, thưởng hoặc may mắn trúng được quà hay tiền nữa cơ, quả là một ngày may mắn.

Người mang thai không lên lui tới những nơi này nhiều hoặc dịch chuyển vị trí, tiến hành sửa chữa ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm