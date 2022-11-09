3 con giáp 'kiếm tiền siêu khủng' trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11): Tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, vận khí tốt đẹp, khiến ai nầy đều ghen tị.

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 17:38

Tử vi 12 con giáp trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11) cho biết, đường công danh của 3 con giáp này vô cùng may mắn, vận tài lộc nở rộ rực rỡ khiến nhiều người mơ ước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây chính là bí quyết giúp tuổi Sửu thành công dù xuất phát điểm của họ có thể không bằng người khác.

Tử vi 12 con giáp trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11) cho biết tuổi Sửu đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân, mạnh dạn khẳng định bản thân trong công việc.

Với những người làm kinh doanh, họ có thể gặp nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được các đơn hàng lớn.

Ở thời điểm nhận được nhiều cơ hội và tài lộc như vậy, tuổi Sửu có thể kiếm tiền đầy túi.

3 con giáp 'kiếm tiền siêu khủng' trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11): Tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, vận khí tốt đẹp, khiến ai nầy đều ghen tị. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11) cho biết cục diện Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui cho người tuổi Dần. Đây được xem là tuần đẹp để thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Bản mệnh hãy nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời.

Con giáp này được cấp trên tin tưởng bởi tinh thần trách nhiệm của mình. Dù đôi khi mệt mỏi vì khối lượng công việc khá lớn nhưng bạn không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3 con giáp 'kiếm tiền siêu khủng' trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11): Tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, vận khí tốt đẹp, khiến ai nầy đều ghen tị. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11) cho biết cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến.

Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sự giàu có trong thời gian tới. Tình yêu và của cải cùng vào cửa, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ càng viên mãn.

3 con giáp 'kiếm tiền siêu khủng' trong tuần tiếp theo (14/11 - 20/11): Tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, vận khí tốt đẹp, khiến ai nầy đều ghen tị. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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