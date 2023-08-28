3 con giáp không thiếu tiền tiêu trong 5 ngày đầu tháng 9: Phú quý song toàn, đắm mình trong biển vàng biển bạc, phước lành ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tha hồ hốt bạc trong 5 ngày đầu tháng 9, làm ăn vượng tài vượng lộc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp đặc biệt, mang tính chất cao quý và thường được coi là con cưng của đất trời. Tuy nhiên thời gian gần đây, bản tính tốt bụng, muốn giúp đỡ người khác lại khiến tuổi Thìn bị kẻ gian lợi dụng lừa gạt, vận rủi liên tục xảy ra.

Tuổi Thìn đừng buồn vì trong 5 ngày đầu tháng 9, mọi chuyện đã thay đổi. Sau tai ương ắt sẽ được bù đắp lớn. Đây là thời điểm tốt nhất để con giáp kiếm tiền, bắt đầu cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Ngoài việc thu về các khoản tiền trực tiếp từ việc kinh doanh, tuổi Thìn thay vì tích lũy sẽ đầu tư và nhiều lĩnh vực, từ đó có thu nhập bị động lâu dài.

3 con giáp không thiếu tiền tiêu trong 5 ngày đầu tháng 9: Phú quý song toàn, đắm mình trong biển vàng biển bạc, phước lành ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thân phận tôn quý, ẩn tài giấu thân, thường rất ít thể hiện bản thân, cũng không quá ham vinh hoa, phú quý. Đối với họ, sống sao để thoải mái, sống sao để vui vẻ, hạnh phúc mới là điều quan trọng. Trong nhà nếu có một người tuổi Ngọ, đây chính là thiên đại phúc khí.

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, kết giao với nhiều bạn bè, lại là những người rất có nội hàm, biết nhìn sâu, trông rộng. Có lẽ cũng vì thế, trong 5 ngày đầu tháng 9, tuổi Ngọ nhận được sự trợ giúp rất nhiều từ anh em, bạn bè.

Họ có cơ hội tiến nhập hào môn, vọng tộc, cũng hoàn toàn có khả năng đổi đời nhờ những khoản đầu tư được chỉ điểm, giúp đỡ. Nếu nắm bắt được đại vận lần này, tuổi Ngọ phú quý suốt đời, an yên hưởng lạc.

3 con giáp không thiếu tiền tiêu trong 5 ngày đầu tháng 9: Phú quý song toàn, đắm mình trong biển vàng biển bạc, phước lành ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Một khi đã quyết định theo đuổi việc gì thì họ sẽ làm cho đến cùng, gặp phải khó khăn cũng chẳng sao, họ sẽ xem đó là động lực để phát triển. So với những người khác, tuổi Dần thường gặt hái được nhiều thành công hơn vì họ chịu xông pha, tiến về phía trước.

Trong 5 ngày đầu tháng 9, những điều không may sẽ được giải quyết, bên cạnh đó tuổi Dần sẽ được chiếu cố về mặt tài vận, cuộc sống cuối cùng cũng thoát khỏi những ngày tháng sóng gió. Tận dụng thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa này, tuổi Dần hãy phát huy hết ưu điểm của mình và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai nhé!

3 con giáp không thiếu tiền tiêu trong 5 ngày đầu tháng 9: Phú quý song toàn, đắm mình trong biển vàng biển bạc, phước lành ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Thứ 2 là ngày khởi đầu tuần mới, nhưng 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nó để tránh xung đột, xui xẻo vận vào người. Đặc biệt là đúng 12 giờ trưa. 

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