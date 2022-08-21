3 con giáp không có duyên với trúng số, tự lực làm giàu, tay trắng dựng nên cơ nghiệp

Với lối suy nghĩ và tư tưởng đó, con giáp này chưa bao giờ tồn tại lối suy nghĩ đổi đời sau một đêm trúng số độc đắc. Họ chẳng bao giờ mua vé số, ngoại trừ việc ủng hộ những người nghèo, người già đi bán vé số.

Đây là con giáp được mệnh danh là con người sống vì công việc. Làm bất cứ việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, chu toàn mọi việc. Đặc biệt là có tham vọng rất cao, suy nghĩ này đã hình thành từ trước tuổi trưởng thành. Do đó, thời gian trôi đi cũng là lúc tuổi Sửu tiến đến từng bước vững chắc trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Đa phần người tuổi Ngọ mang trong mình mệnh cách đại phú đại quý, tỉ lệ thành đạt rất cao, đứng nhất nhì trong 12 con giáp.

Ngoài ra, đường Thứ tài, vận may của người tuổi Sửu chỉ nằm ở mức trung bình. Do đó, để trúng số độc đắc không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có lao động hăng say, cần mẫn và kiên trì mới có thể mang đến cuộc sống phú quý, giàu sang về sau.

Thêm nữa, những chú Ngựa lại thông minh lanh lợi, tinh thần vượt khó, không ngại gian nguy nên trông họ lúc nào cũng tràn trề sức sống, hướng tới những điều tốt đẹp.

Bởi thế, con giáp này luôn dựa vào đôi bàn tay, trí tuệ của mình để sống chứ họ không quan niệm việc trông chờ vào may rủi. Khả năng trúng thưởng, trúng số độc đắc của họ rất thấp.

Đa phần người tuổi Ngọ mang trong mình mệnh cách đại phú đại quý, tỉ lệ thành đạt rất cao, đứng nhất nhì trong 12 con giáp. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Trong danh sách con giáp không có duyên với trúng số độc đắc chắc chắn có người tuổi Mùi. Việc dựa vào vận may mà sống là điều mà những chú Dê chúa ghét.



Đã vậy, đường Thứ tài của con giáp này cũng không gọi là lý tưởng, ít gặp may mắn về tiền bạc. Vậy nên, chỉ trông chờ vào của trời cho thì có ngày trắng tay, ngập ngụa trong nợ nần. Đây là một trong những con giáp không trúng số dễ dàng.

Chính vì ý thức được điều đó, con giáp này luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để phát huy thực lực bản thân, chinh phục thử thách, mộng tưởng bằng chính năng lực của mình chứ không phải chờ đợi ai đó hay điều gì đó mang tới.

Trong danh sách con giáp không có duyên với trúng số độc đắc chắc chắn có người tuổi Mùi. Việc dựa vào vận may mà sống là điều mà những chú Dê chúa ghét. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm