3 con giáp không có duyên với trúng số, tự lực làm giàu, tay trắng dựng nên cơ nghiệp

Đây là con giáp được mệnh danh là con người sống vì công việc. Làm bất cứ việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, chu toàn mọi việc. Đặc biệt là có tham vọng rất cao, suy nghĩ này đã hình thành từ trước tuổi trưởng thành. Do đó, thời gian trôi đi cũng là lúc tuổi Sửu tiến đến từng bước vững chắc trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, đường Thứ tài, vận may của người tuổi Sửu chỉ nằm ở mức trung bình. Do đó, để trúng số độc đắc không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có lao động hăng say, cần mẫn và kiên trì mới có thể mang đến cuộc sống phú quý, giàu sang về sau.

Tuổi Ngọ

Đa phần người tuổi Ngọ mang trong mình mệnh cách đại phú đại quý, tỉ lệ thành đạt rất cao, đứng nhất nhì trong 12 con giáp.