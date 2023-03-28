3 con giáp không chịu an phận, dám thay đổi để thoát khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân, từ nay vươn tay hái lộc, mạnh mẽ bức phá từ ngày 29/3 đến 1/4  

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 11:23

Đây chính là 3 con giáp thích xê dịch, họ không bao giờ “chấp nhận số phận” mà luôn biết cách thay đổi bản thân để tìm được chỗ đứng vững chắc hơn.

 

Tuổi Thân

Thời điểm này là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

3 con giáp không chịu an phận, dám thay đổi để thoát khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân, từ nay vươn tay hái lộc, mạnh mẽ bức phá từ ngày 29/3 đến 1/4   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tuy nhiên vào lúc này tài lộc của Thân khá dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi thời điểm này những người tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng vì sự chăm chỉ của họ. Theo đó, người tuổi này hứa hẹn sẽ tài lộc vượng phát, có bước tiến trong công việc và nắm bắt được những yếu tố then chốt tạo nên thành công. Vốn là người thông minh nhanh nhạy, tuổi Tuất còn có thể làm những điều mà người khác không làm được.

3 con giáp không chịu an phận, dám thay đổi để thoát khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân, từ nay vươn tay hái lộc, mạnh mẽ bức phá từ ngày 29/3 đến 1/4   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, tình hình cuộc sống của những người tuổi Tuất sẽ cải thiện rất nhanh. Thần Tài gõ cửa, họ sẽ trở nên may mắn hơn bao giờ hết. Người biết nắm bắt cơ hội sự nghiệp thăng hoa, tuy có áp lực nhất định nhưng vượt qua được sẽ mở ra tương lai tươi sáng.

Tuổi Dậu

Dậu không ngại khổ, không ngại cho đi. Dù phải đối mặt với điều gì, bạn cũng sẽ chấn chỉnh tâm lý và hướng đến chiến thắng cuối cùng. Bạn có một cấu trúc lớn, một tầm nhìn dài hạn và cuộc sống của bạn được định sẵn là phi thường. Mặc dù cung con giáp gà trống không thích phô trương kỹ năng nhưng bạn lại là người thuộc nhóm sức mạnh điển hình. Không nên coi thường sức lực và trí lực của bạn, bạn luôn có thể tự chủ, và bạn luôn có thể kiên trì đến cùng.

3 con giáp không chịu an phận, dám thay đổi để thoát khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân, từ nay vươn tay hái lộc, mạnh mẽ bức phá từ ngày 29/3 đến 1/4   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của con giáp tăng vọt. Tất cả các bạn sẽ được khỏe mạnh, hy vọng phúc lộc đầy nhà, tài lộc dồi dào, những ngày nghèo khó, khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, bạn có thể trở nên tốt hơn và tốt hơn, và bạn có thể ngày càng suôn sẻ hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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