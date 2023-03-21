3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu vào buổi trưa ngày 22/3, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ, công danh - sự nghiệp phất lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 07:13

3 con giáp dưới đây thời trẻ không thiếu cơ hội, quý nhân phù trợ, thời gian này sẽ được an nhàn, sẽ có phúc lộc đầy nhà.

 

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống.

So với những con giáp khác, tuổi Sửu sống thực tế, họ biết tận dụng mọi khả năng và tích góp với hy vọng có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc về sau.

Tử vi học có nói, trong lúc này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu vào buổi trưa ngày 22/3, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ, công danh - sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ thời điểm này trở đi, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể.

Từ giờ, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, ai thăng hoa rồi thì sẽ càng thăng hoa hơn, những người gặp không ít khó khăn sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhìn chung đây sẽ kkhoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi Sửu.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu vào buổi trưa ngày 22/3, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ, công danh - sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên Dần cũng cần lưu ý, vì bản mệnh có tính cách thẳng thắn, hào sảng, có sao nói vậy, tuổi Dần dễ bị tiểu nhân nhắm đến, đặt điều hãm hại, khiến họ phải vất vả đối phó, thu nhập cũng vì thế mà giảm theo.

Song tử vi học có nói vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn.

Tuổi Thìn

Nói tới con giáp phát tài thời điểm này, không thể không nhắc tới người tuổi Thìn. Trong thời điểm này con giáp Thìn sẽ may mắn vô cùng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề chi tiêu.

3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, càng ngày càng giàu vào buổi trưa ngày 22/3, gia đình viên mãn, tài vận mỗi ngày mỗi tăng, công việc thuận lợi suôn sẻ, công danh - sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn không chỉ đến với người làm công ăn lương mà con giáp này nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng gặp thời phát tài, có của ăn của để.

Nhân đà này nếu bạn tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa thì sẽ càng gặt hái nhiều trái ngọt. Lúc này người tuổi Thìn đừng quên tiết kiệm cho mình một khoản để đề phòng lúc cấp bách nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Ngày 21/3, vận mệnh của 3 con giáp rực cháy: Khởi đầu suôn sẻ, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Ngày 21/3, vận mệnh của 3 con giáp rực cháy: Khởi đầu suôn sẻ, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Xem tử vi cho biết, thời điểm này có 3 con giáp vô cùng may mắn nếu biết chớp lấy cơ hội làm giàu, tiền tài rủng rỉnh chỉ trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 22/3 tử vi ngày 22/3 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể