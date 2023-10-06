3 con giáp hưởng phúc phần trời ban trong ngày 6/10: Đeo vàng bạc trĩu cổ, tài vận khởi sắc, tiền nhét chật két, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây mưu sự tất thành, tài vận sáng chói trong ngày 6/10.

Tuổi Thìn

Tử vi trong ngày 6/10 nhận thấy, may mắn đang đứng về phía người tuổi Thìn, trao cho Thìn rất nhiều cơ hội thu về nhiều thành quả khả quan, xứng đáng với công sức và nỗ lực đã bỏ ra.

Trong ngày 6/10, nhờ Cát Thần nâng đỡ, đây là lúc người khác nghỉ ngơi nhưng tuổi này lại tranh thủ kiếm về cơ hội tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn.

Người tuổi Thìn kiếm tiền dễ dàng hơn, nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn từ các kế hoạch đầu tư làm ăn của mình, tài lộc vô cùng rủng rỉnh. Bản mệnh nếu nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian tìm hiểu, chứ đừng vội vàng bỏ qua.

Trong công việc, bản mệnh dù được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc nhưng không hề nao núng, tự tin nhận nhiệm vụ. Con giáp này lại là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng.

3 con giáp hưởng phúc phần trời ban trong ngày 6/10: Đeo vàng bạc trĩu cổ, tài vận khởi sắc, tiền nhét chật két, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong ngày 6/10, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

3 con giáp hưởng phúc phần trời ban trong ngày 6/10: Đeo vàng bạc trĩu cổ, tài vận khởi sắc, tiền nhét chật két, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người người làm đầu tư, kinh doanh tuổi Tỵ là con giáp phát tài trong ngày 6/10 bởi những bạn luôn tự tin vào bản lĩnh của mình.

Bản mệnh cảm thấy tràn đầy hi vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng, đôi bên cùng có chung đích đến và làm việc tích cực để nhanh chóng đạt được điều đó.

Ngoài ra, khoản tiền bạn nhận về còn đến từ những khoản đầu tư từ trước đó, giúp ích cho việc cải thiện đời sống.

Thời điểm này, người tuổi Tỵ phát triển bền vững vì số tiền mà bạn làm ra được hoàn toàn là do mồ hôi, công sức của bạn tạo nên. Có thể bạn sẽ phải di chuyển nhiều, phải bôn ba vất vả đấy, nhưng điều bạn nhận lại chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Còn những người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng kha khá, hoặc thậm chí có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Đây chắc hẳn là điều bạn mong chờ đã lâu.

3 con giáp hưởng phúc phần trời ban trong ngày 6/10: Đeo vàng bạc trĩu cổ, tài vận khởi sắc, tiền nhét chật két, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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